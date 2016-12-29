У Сумах презентували сервіс WikiLiky

Суми – У Сумах громадськість презентувала сайт WikiLiky, покликаний контролювати наявність та закупівлю препаратів у лікарнях Сумщини. Тестова версія сервісу вже доступна у мережі інтернет. Засновники впевнені – WikiLiky попсує життя корупціонерам у сфері охорони здоров’я та дуже допоможе пацієнтам. Новостворений проект вже підтримала і обласна влада Сумщини.

«Усе таємне стає явним», – під таким девізом у Сумах презентували електронний сервіс WikiLiky. На сайті можна знайти інформацію щодо закупівлі та наявності лікарських засобів у лікарнях Сумщини. Сайт одразу порівняли із системою закупівель ProZorro, тільки в галузі охорони здоров’я. Утім, засновники наполягають – це зовсім різні платформи. І якщо ProZorro – покликана знизити ризики корупції самої процедури, то WikiLiky показує якість закупівлі у порівнянні.

«Навіть при поверхневому аналізі закупівель ProZorro ми побачили, що не все так класно. Одна окрема закупівля може проводитись без порушень будь-яких процедур. Але якщо взяти дві закупівлі у один період часу, на одній території – два заклади за 20 кілометрів між собою закуповують одні й ті ж препарати з різницею у два рази. І я розумію, що на ці гроші могли б закупити вдвічі більше препаратів», – говорить співзасновник проекту Олексій Загребельний.

Як переконують учасники проекту, крім кращої деталізації та наочності, сайт WikiLiky також зручніший за сервіс ProZorro. Адже в першу чергу ProZorro – це майданчик для проведення тендерів, а не інструмент моніторингу закупівлі ліків. На WikiLiky, запевняють розробники, вручну шукати інформацію у сфері охорони здоров’я непотрібно – все автоматизовано.

Користь і пацієнту, і чиновнику?

Цей сервіс неодмінно принесе багато користі усім без винятку: від пацієнта до чиновника, стверджує депутат Сумської міськради Андрій Крамченков.

«Він буде корисний пацієнтам, більше того, буде корисний аналітикам, які займаються дослідженнями цієї теми. Бо це база, яка підбирається, і видно всі закупівлі по закладах. Це буде насправді корисно і тим, хто керує цими закладами. І взагалі, це, фактично, крок до ще більшої прозорості», – говорить Андрій Крамченков.

Проект підтримала і обласна влада. Адже WikiLiky може стати ефективною платформою для тісної співпраці влади та громадськості, впевнений співробітник держадміністрації Сумщини Дмитро Живицький.

«Обласна державна адміністрація повністю підтримує цей проект. Він нам насправді дуже стане в пригоді в частині контролю, в частині висвітлення роботи комунальних закладів. Будемо намагатися всі зусилля поєднувати і громадськості, і влади, щоб він запрацював з тією філософією і тією метою, з якою він створювався», – сказав керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Зараз WikiLiky вже доступний для користувачів у бета-версії. Розробники ще працюють над наповненням та удосконаленням платформи. У найближчих планах – розширення географії даних. Засновники поки не розкривають деталей, утім говорять, що своє бажання долучитись до проекту висловили організації ще з двох областей України.