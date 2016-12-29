10 тез російської пропаганди про Білорусь

Франек Вячорка

Варшавський дослідний центр «Європейські країни в перехідний період» (Eurasian States in Transition) опублікував доповідь про антибілоруську дезінформацію в російських ЗМІ. Автори доповіді – білоруські експерти Андрій Єлісеєв та Вероніка Лапуцька. Автори проаналізували контент п'яти ресурсів, які використовуються як канали для поширення дезінформації: imperiyanews.ru, regnum.ru, Eurasia Daily (EADaily), Zapadrus.su, Sputnikipogrom.com.

У доповіді аналізується вплив цих сайтів, а також їхні основні меседжі в період з серпня по листопад 2016 року.

У доповіді наводиться 10 тез, які фігурували на сторінках цих ресурсів в зазначений період. Ось деякі з них:

1. Білорусь може стати морською державою, приєднавши території Литви і Латвії. Лукашенко повинен обговорити з Путіним переділ України.

2. Білоруські національні символи запозичені в нацистській Німеччині.

3. Захід готує гібридну війну проти Росії з білоруської території.

4. Білоруської нації не існує. Це західний/польський проект проти Росії.

5. Білоруська мова штучна або діалект російської. Була створена, щоб зробити росіян поляками.

6. Школярі в Білорусі можуть навчатися тільки білоруською або білоруською і російською, що дискримінує російськомовних.

7. Білоруська культура провінційна. Алексієвич надихнула білорусів на антиросійськість.

8. У Білорусі дві окремі нації: одна – проросійська, інша – проєвропейська і за насильницьку білорусизацію. Росія повинна взяти першу «під крило».

9. Лукашенко проводить політику білорусизації, дерусифікації і ревізіонізму. В результаті білоруси стають більш антиросійськими.

10. «Східне партнерство» придумане польськими шовіністами, щоб анексувати Білорусь.

Радіо Свобода поспілкувалася зі співавторкою доповіді Веронікою Лапуцькою. За її словами, в Білорусі давно існує низка ЗМІ, які поширюють велику кількість дезінформаційних матеріалів, розрахованих на білоруську аудиторію: «Найчастіше ці ЗМІ заперечують існування Білорусі як незалежної держави, використовують найбільш шовіністичні імперіалістичні міфи, описуючи політичні зміни, новини, які відбуваються в Білорусі».

За словами Лапуцької, автори дослідження зосередилися на п'ятірці найбільших ЗМІ з найбільшою аудиторією: «Ми користувалися статистикою Liveinternet та іншими публічними даними. Наприклад, денна аудиторія Регнум налічує 1,2 мільйона відвідувачів, EADaily – 400 тисяч на день. Це велика цифра».

Ці сайти позиціонують себе як незалежні інформаційні ресурси. Лапуцька зазначає, що на них не звертають достатньо уваги, оскільки зазвичай всі стежать за роботою холдингу Russia Today, агентств Sputnik: «Ми прийшли до цікавого висновку. Публічні сайти Russia Today не користуються явною пропагандою і дезінформацією. Вони корегують, фільтрують, вибирають, але не дурять відкрито, як сайти з цієї п'ятірки, в якій відкрито йде маніпуляція фактами, історичними даними. Дані з сайтів на кшталт imperiyanews.ru або regnum.ru легко спростувати. Якщо додати трохи історії і фактів, їх аргументи легко розсипаються».

За совами Вероніки Лапуцької, більшість тез на цих сайтах – абсурдні і брехливі. Але це не заважає їм набирати високі цифри переглядів.

Серед останніх трендів – багато статей про «хвилю білорусизації» в Білорусі, про дискримінацію російськомовних школярів, про білоруську мову як проект Польщі, щоб перетворити росіян на поляків: «Ми також помітили статті, які мають на меті розколоти білоруський народ».

Лапуцька вважає, що це пропаганда на руку тим людям, які хочуть розпалювати ворожнечу між Росією і Білоруссю: «Ці сайти користуються популярністю серед білоруських читачів, які через відсутність мовного бар'єру можуть легко на ці сайти заходити. Сайти Sputnik і Russia Today часто містять посилання на ці ресурси. Особливо якщо там привабливі заголовки на кшталт того, що «білоруської нації не існує» – це може спонукати людей читати ці матеріали. Білоруським медіа важко змагатися з цими ресурсами. Російські портали надають інформацію цікавим чином і в більш цікавому контексті. Якість матеріалів білоруських ЗМІ досить низька, і читачеві вони просто нецікаві».

За словами дослідниці, важливим «антидотом» проти російської пропаганди є добре знання історії і високий рівень культури: «Якщо людина знає добре історію, вона не буде потрапляти під вплив нонсенсних тез, що з'являються на цих сайтах».

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода