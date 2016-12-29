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29 грудня 2016, Київ 17:17
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 29 грудня (карта)
29 грудня 2016, 16:01
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
29 грудня
2016 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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