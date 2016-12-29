Туреччина: журналіста затримали через дописи у Twitter

У Туреччині поліція арештувала відомого журналіста-розслідувача через низку постів у соціальних мережах.

Ахмета Шика, критика влади, затримали 29 грудня у Стамбулі за підозрою у «терористичній пропаганді» у Twitter, повідомляє державна інформагенція Туреччини Anadolu.

Журналіст повідомив у Twitter про своє затримання. «Мене забрали до прокуратури через твіти», – написав Шик.

Тим часом у Стамбулі розпочався судовий процес щодо низки співробітників прокурдської газети Ozgur Gundem, закритої раніше цього року. Їх обвинувачують у приналежності до угруповання «Курдська робітнича партія» (PKK).

За повідомленням організації «Комітет захисту журналістів», у Туреччині ув’язнили 81 журналіста, десятки ЗМІ були закриті після невдалої спроби державного перевороту у липні.

Правозахисники звинувачують президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, у використанні спроби перевороту для придушення інакомислення.