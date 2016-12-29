Керівництво «1+1» побоюється рейдерського захоплення телеканалу

Національна рада з питань телебачення закликає не політизувати процедуру видачі ліцензії телеканалу «1+1» і вимагає показати регулятору кінцевого власника медіа-холдингу. В чиновників є підстави вважати, що після націоналізації «Приватбанку» власник змінився. Керівництво телеканалу говорить, що президент Порошенко тисне на регулятора. В той же час незалежні експерти кажуть: деякі з телевізійних сюжетів могли бути зроблені в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, фактичного власника телеканалу.

Про можливість зміни власника одного з найбільших телеканалів країни «1+1» заговорили майже одразу після націоналізації «Приватбанку» – одного з найбільш загально відомих українських активів олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це говорив народний депутат-утікач Олександр Онищенко, який також звинуватив «1+1» у тому, що вони записують із ним інтерв’ю і не дають в ефір – торгуються із президентом Порошенком.

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29 грудня – останній день дії ліцензії «1+1» на аналогове мовлення. Ще 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно переоформила і продовжила ліцензію ще на 7 років, але не вручила телекомпанії так званий бланк ліцензії. Як розповіли в Нацраді, «Студія «1+1» має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 року. Водночас від телеканалу вимагають документів про підтвердження того, що кінцевий власник каналу не змінився. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова регуляторного органу Юрій Артеменко.

Важливо знати, чи не змінився після «Приватбанку» кінцевий власник, покажіть документи

«Я думаю, що для суспільства і галузі важливо знати, чи не змінився після «Приватбанку» кінцевий власник, це одна з умов законодавства. Мені в усній розмові генеральний директор підтвердив, що не змінився. Ми кажемо, нема питань – покажіть документи», – наголосив Артеменко.

​Голова Нацради Артеменко працює на своїй посаді з червня 2014 року. За його словами, весь цей час на нього тиснули з усіх боків – він попросив не шукати політичну складову в рішенні регуляторного органу.

«Якщо б мене хтось примушував закрити канал, я би написав заяву про складання повноважень. А я працюю», – зазначив Артеменко.

«1+1» – один із двох каналів, які за власні гроші продовжують мовлення на окуповані території – Попова

Телеканал «1+1» – лише один із двох українських телеканалів, які продовжують мовлення на окуповані території на Донбасі, розповіла Радіо Свобода екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Це телеканали роблять за власні кошти, каже вона.

Вони і «5 канал» – це були два перших телеканали, які почали транслювати на Донецьк з аналогового телепередавача

​«Вони дійсно почали ще в кінці 2014 року транслювати з Волновахи. Вони і «5 канал» – це були два перших телеканали, які почали транслювати на Донецьк з аналогового телепередавача, витрачаючи дуже немалі гроші на це. Я думаю, що це більше мільйона на рік», – розповіла екс-заступник міністра. Нещодавно телеканали зайшли і в цифрове мовлення.

Юридичного права відключати телеканал немає, наголосила Попова. Національна рада проголосувала за продовження ліцензії.

Ми не отримували офіційного запиту про зміну власника – Ткаченко

Генеральний директор групи «1+1 медіа» і телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко в коментарі Радіо Свобода заявив, що побоюється рейдерського захоплення телеканалу – появи нового власника із новою ліцензією. Незважаючи на голосування Нацради, керівництво телеканалу побоюється репресій.

Якби в нас не було додаткової інформації стосовно того, що навколо каналу йдуть ігри із «віджиманням», але, на жаль, у нас достатньо інформації, що така гра ведеться

«Якби в нас не було додаткової інформації стосовно того, що навколо каналу йдуть ігри із «віджиманням», підвищуванням в політичній площині, але, на жаль, у нас достатньо інформації, що така гра ведеться», – зазначив Ткаченко.

Він також повідомив, що всі документи про кінцевого власника були подані в Нацраду півроку тому, а розмови про затримання видачі ліцензії почалися одразу після голосування Нацради 15 грудня.

Ми не отримували ніякого офіційного документа від Національної ради стосовно кінцевого власника. Були усні прохання

«Ми на сьогоднішній момент не отримували ніякого офіційного документа від Національної ради стосовно кінцевого власника. Були усні прохання піти назустріч і видати цей документ, але ми на усні прохання не реагуємо і діємо в рамках закону», – заявив Ткаченко.

Між Адміністрацією президента і «1+1» можуть йти переговори – експерт

Медіа-експерт Наталія Лігачова в коментарі Радіо Свобода зазначила, що не бачить підстав для істерики і паніки щодо ліцензії «плюсів». Експерт припустила, що залаштункові переговори між Адміністрацією президента і телеканалом можуть тривати. Їхня мета – не допустити інформаційної війни в зв’язку з націоналізацією «Приватбанку».

Були сюжети, направлені проти Валерії Гонтаревої. Я не виключаю, що може бути шантаж з обох боків. Вони почали дещо «мочити» владу по темі «Привату»

«Ми бачимо, що останніми днями «плюси» намагалися це робити, були сюжети, направлені проти Валерії Гонтаревої тощо. Я не виключаю, що може бути шантаж з обох боків. Вони почали дещо «мочити» владу по темі «Привату», – заявила Лігачова. Сюжети проти голови Національного банку могли спричинити незадоволення Адміністрації президента, припускає експерт.

Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації, в коментарі Радіо Свобода заявила, що цього разу проблема більше пов’язана з прозорістю власності й ухвалення рішень, ніж з олігархами, яким належить більшість українських ЗМІ.

У мене враження особисто, що «плюси» дійсно змінили кінцевого власника. Якби це було не так, то проблема відповісти на запит щодо нього, в них би не стояла

«У мене враження особисто, що «плюси» дійсно змінили кінцевого власника. Якби це було не так, то проблема відповісти на запит щодо нього, в них би не стояла. Але вони ще не готові визнати це публічно, принаймні до 31 березня, коли вони мають відзвітувати перед Нацрадою», – заявила Романюк.

Підстав для відкликання ліцензії все одно немає, наголосила експерт, рішення про її продовження вже є, телеканал може чекати лише на штраф. В Адміністрації президента говорять, що не втручалися в діяльність Нацради і закликали оприлюднити кінцевих власників медіа-холдингу.