Через перейменований Кропивницький у судах – більше десятка справ

На Кіровоградщині декомунізація могла б минути спокійно, якби справа не торкнулася назви обласного центру. В 2016 році тут змінили назви більше ніж дев’яти десятків вулиць, а колись Кіровоградський Національний технічний університет тепер називається Центральноукраїнським. Не викликало особливих громадських збурень і перейменування районів міста, парків та скверів. Натомість нова назва самого міста – Кропивницький – влаштовує далеко не всіх.

У жовтні 2015 року, під час загальноміського опитування, більшість містян підтримала назву Єлисаветград. Цю назву місто мало у часи Російської імперії. Те опитування, однак, не мало жодної юридичної сили, а місцеві депутати до спільного рішення у цьому питанні так і не дійшли. Тож обирати нову назву доручили Верховній Раді України.

Та вирішила на користь Кропивницького, адже саме у цьому місті Марко Кропивницький у 19-му столітті заснував славетний Театр корифеїв.

​Серед не задоволених рішенням Верховної Ради – і колишній кандидат на міського голову Артем Стрижаков. Під час публічних виступів він неодноразово наголошував на тому, що обрана назва не враховує вибору більшості містян:

«Думка переважної більшості містян – перейменування не на часі. Ми не дамо перейменувати наше місто в назву, яка, як мінімум, не відповідає статусу обласного центру. Збережімо історію нашого міста. Наше місто – імені Єлисаветград».

За інформацією опозиціонерів, нині триває 14 судів щодо скасування рішення Верховної Ради про перейменування міста.

Що не так із Кропивницьким?

Прихильники ж нової назви, у свою чергу, наголошують на тому, що вона покликана об’єднати, а не роз’єднати громаду.

«Кропивницький – патріотична назва, українська, – вважає художник та громадський діяч Ігор Смичек. – Назвали наше місто іменем Марка Лукича Кропивницького, який перший заявив перед світом про існування українського народу, української нації».

Обидві сторони конфлікту неодноразово організовували мітинги під стінами Верховної та міської рад. Крім того, супротивники нової назви вже двічі провели збори, названі загальноміськими, проте насправді – для обмеженого кола містян і за зачиненими дверима.

Деякі активісти вважають, що такі заходи тільки погіршують ситуацію. «Ми розуміємо і вони розуміють, що не буде вже ніякого Єлисаветграда. Кропивницький – це назавжди уже. Навіщо підбурювати громаду?» – запитує учасник АТО Леонід Багно.

Тим часом міська рада обласного центру – досі Кіровоградська. Рішення про перейменування на позачерговій сесії на початку грудня підтримали лише десятеро депутатів. Тож історія, вочевидь, матиме продовження і в новому році. Не перейменовано й область – для такої декомунізації потрібні зміни до Конституції.