2017 рік стане маркером для України (огляд преси)

Газета «Україна молода» переконує, що 2017 рік стане певним маркером для України. Перед державою постануть два шляхи – відродження або руйнації. І в який бік хитнеться маятник вибору суспільства, таким і буде майбутнє країни. Видання наголошує, що основні світові гравці будуть зайняті своїми проблемами, тому Україні нічого не залишиться, як здолати внутрішні страхи й відправитися у самостійне плавання, на ходу відкриваючи в собі купу нереалізованих талантів, зазначає газета.

Прогнози іншого дописувача «України молодої» дещо скептичніші. Він вважає, що у 2017 році не варто очікувати прориву. Сподіватися можна на те, щоб принаймні не сталося відкату назад. Колишні регіонали та їхні сателіти зловтішатимуться від невдач чинної влади, і не так натискатимуть на «безвіз», як битимуть по інших больових точках. Згадають моральну деградацію високопосадовців, корупцію в усіх сферах, мільйонні статки е-декларантів. Однак це не допоможе їм здобути реванш, зазначає видання у статті «Кінець епохи Майдану?».

У статті «Розчарування року» дописувач «Українського тижня» розповідає, чим небезпечна героїзація всіх без винятку українських полонених. Він вважає, що українське суспільство, яке було зачароване Надією Савченко, нині з такою самою силою розчаровується. Але звинувачувати українці можуть лише себе самих, наголошує автор. Ніхто не змушував зрікатися здорової обережності, природної в умовах війни підозрілості, нормального скепсису. Не треба ліпити собі кумирів із неякісного матеріалу. Не слід захоплено кидатися на яскраві приманки, не з’ясувавши їхнього походження та «кредитної історії». Таких принад накидатимуть іще багато, найближчим часом в українському політикумі треба очікувати появи багатьох нових азефів і попів гапонів. Колись римляни казали своїм лідерам: «Нехай консули будуть пильні!». Це актуальне побажання українському суспільству, що воює, зазначає «Український тиждень».

Від Майдану й донині різноманітні активісти зуміли замінити собою державу на дуже багатьох напрямах. У кожної такої людини є ім’я і прізвище, але назвати всіх журналісти «Українського тижня» не беруться. Тому вони представляють лише вісьмох, кожен із яких вартий десятка державних мужів. Тижневик зауважує, що їх не побачиш у традиційних рейтингах впливових постатей, вони не розбещені нагородами й титулами, однак їхні справи говорять за себе. Тому якщо вже й називати когось «людиною року», то саме цих звитяжних, нерідко скромних громадян, що добровільно беруть на себе тягар відповідальності – без пафосних присяг і зайвого піару. Їхні прізвища і напрацювання «Український тиждень» наводить у статті «Справжні».

Днями багато українців вирушають на різдвяні канікули до Західної України. Про ситуацію на тамтешніх дорогах розповідає «Голос України». Найбільша проблема – ожеледиця. Дорожники заощаджують на протиожеледній суміші, тому на трасі утворюються затори й аварії. Про те, як їх уникнути радять кореспонденти «Голосу України».