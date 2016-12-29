Служба безопасности Украины в канун Нового года и Рождества передала представителям группировки «ДНР» 15 задержанных и осужденных за терроризм. Среди них 9 мужчин и 6 женщин.

Операция по возвращению прошла на нейтральной полосе между передовыми позициями украинских силовиков и боевиков у контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорское». Эти люди, по утверждению СБУ, участвовали в незаконных вооруженных формированиях и вели борьбу против целостности Украины, но лично не убивали украинских граждан и военнослужащих.

На их руках нет крови. Мы об этом можем говорить утвердительно

«Это люди, которые обвинялись по статье 258, часть 1 и 2. Это участие в незаконных вооруженных формированиях, фактически, простым языком, терроризм. На их руках нет крови. Мы об этом можем говорить утвердительно. Хотя, конечно, это тяжелая статья. Указ президента был, и мы сейчас этих 15 человек передаем. Об этом мы говорили несколько недель назад. Об этой инициативе. Как знак доброй воли. И мы как раз в канун Рождественских праздников передали бывших заключенных», – говорит советник главы СБУ Юрий Тандит.

В процессе обмена боевиков попросили не затягивать обмен пленными

Вместе с офицерами СБУ, Госпогранслужбы Украины в операции по передаче бывших боевиков приняли участие и священники различных конфессий, и матери содержащихся в плену украинских военных и гражданских лиц. В процессе передачи они попросили боевиков не затягивать процесс обмена задержанными и пленными, чтобы реализовать схему «всех на всех» до Нового года.

«В рамках закона мы можем сегодня отдать 228 человек, чтобы забрать 48 человек. Почему именно 48? Еще летом мы знали о местах нахождения, которые подтверждены со стороны Донецка и Луганска, чуть более 20 человек. Процесс этот пошел, и уже к концу лета мы знали о местонахождении 47 человек. И мы сейчас говорим, что мы готовы забрать 48 человек, о которых говорят со стороны Донецка и Луганска, а отдать 228. Мы как раз выполняем Минские договоренности. Мы готовы отдавать, значит, мы будем отдавать, а дальше будем двигаться», – заявил Юрий Тандит уже в процессе операции.

При этом в СБУ уточняют, что нередко представители «ДНР» и «ЛНР» требуют отдать им людей, которые были осуждены еще до начала боевых действий за уголовные преступления. Таких Украина отдавать не готова.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)