Солістка Віденської опери заспівала у Софійському соборі в Києві

У Софійському соборі в Києві виступила солістка Віденської опери, народна артистка України Вікторія Лук’янець. Отримані від концерту кошти будуть спрямовані на реставрацію двох кіотів ХІХ століття, які зберігаються у соборі. Кіот – це шухлядка, шафка чи підставка для розміщення ікон. На тих, які будуть реставрувати, колись була чудотворна ікона Миколи Мокрого та Куп’ятицька ікона Божої Матері.

Концерт видався камерним: зарубіжну та українську духовну музику прийшли послухати понад 70 осіб. Разом із Ансамблем солістів «Благовість» Вікторія Лук’янець виконала твори Миколи Леонтовича і Франца Шуберта. З нагоди Різдвяних свят заспівали також західні та українські колядки. Особливо емоційно публіка сприйняла Ave Maria, яка прозвучала аж у трьох версіях: Хав’єра Бусто, Франца Шуберта і Джуліо Каччіні.

Віденська співачка допомагає церквам і привозить речі для дітей військових

За словами Лук’янець, саме 30 грудня минуло 23 роки, як вона переїхала до Австрії. На її рахунку – виступи із Пласідо Домінго, Хосе Каррерасом та Лучано Паваротті, їй аплодували аудиторії міланського театру «Ла Скала» та нью-йоркського «Метрополітен-опера». Нині співачка живе в Австрії, де викладає у Віденській консерваторії, але за можливості продовжує допомагати Україні.

«Для мене це дуже символічно. Уявляєте, тепер я зможу прийти й побачити малесеньку частиночку моєї душі», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода, пояснюючи, чому вирішила спрямувати кошти від концерту на реставрацію в Софійському соборі. «Це не перший раз у моєму житті така подія. Сьогодні, їдучи з лівого на правий берег Дніпра, я дивилася на новий греко-католицький храм. Колись у 2008 році я також заспівала п’ять концертів, і тепер я їду – храм стоїть», – сказала Вікторія Лук’янець.

Співачка долучається до благодійності не тільки на релігійні потреби. За її словами, цього разу вона привезла та передала волонтерам зібрані разом із донькою речі для дітей, що втратили батька на війні.

«Такими малесенькими кроками, якимись благодійними акціями, тим, що у Відні і де б я не була, ми розповідаємо правду... Стараємося допомагати. Найголовніше – те, що ми в думці і в серці, глибоко в душі завжди тут (в Україні – ред)» – зауважила співачка.

Наприкінці концерту Лук’янець звернулася до глядачів із побажанням миру і зізналася: вона за це молиться і вірить, що це справдиться.

Реставрація у Софії Київській розпочнеться, як тільки надійдуть кошти

Квитки на концерт коштували 500 гривень. Отримані кошти організатори планують спрямувати на реставрацію двох різьблених дерев’яних кіотів другої половини ХІХ століття. У них, за словами завідувача науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська» Анатолія Остапчука, зберігалися найцінніші і чудотворні ікони. Цілісність конструкцій була порушена у 1930 році, відтоді реставрація їх не торкалась.

За словами заступниці генерального директора з культурно-просвітницької діяльності Національного заповідника «Софія Київська» Кіри Петрачек, приклад нинішнього концерту і саме Вікторії Лук’янець свідчить про те, що небайдужі українці цікавляться питаннями збереження культурної спадщини і надають підтримку. Петрачек висловила сподівання, що завдяки концерту вдасться зібрати необхідні кошти, щоб реставрувати два історичних кіоти – для реалізації проекту потрібно близько 60 тисяч гривень.

«Іноді проекти відбуваються із власних коштів заповідника, тих, що ми заробили, а глобальні проекти здійснюються за кошти держави. Це, наприклад, реставрація Андріївської церкви, там мільйони гривень. Бувають такі випадки, що українські меценати повністю фінансують проекти», – сказала вона у коментарі Радіо Свобода.

А завідувач науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська» Анатолій Остапчук у розмові з Радіо Свобода зауважив, що питання про реставрацію цих двох кіотів порушувалося й раніше, однак завжди були більш аварійні об’єкти, що вимагали термінової допомоги. Цього ж разу нарешті дійшла черга і до кіотів. За словами Остапчука, експерти уже розпочали роботу над проектом із відновлення – реалізація розпочнеться, як тільки знайдуться необхідні кошти.