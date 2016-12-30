Кіберпростір України – нове поле бою з Росією (світова преса)

Французький тижневик Le Point зачіпає питання створення Надією Савченко нового «опозиційного руху» в Україні. Іспанський часопис El Pais пише про спеціальну місію іспанського урядового підрозділу кібербезпеки в Україну зі специфічним завданням – проінструктувати Київ, як протистояти кібернападам з боку Росії. Франкомовне швейцарське періодичне видання Le Temps пише про проблему російської дезінформації як потужної зброї у сучасних умовах.

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point вміщує матеріал «Україна: колишня льотчиця Савченко засновує опозиційний рух». Видання повідомляє, що колишня українська військова льотчиця Надія Савченко, яка стала депутатом українського парламенту, провівши 2 роки у російському ув'язненні, заснувала новий рух, який постає опозицією до політики президента України Петра Порошенка (хоча Савченко заявляла, що «це не буде політичний проект, партія – це всього лише механізм, вона у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно» – ред.). Сама Савченко заявила, що її громадянська платформа, яка має назву «Руна» і, як додає тижневик, розшифровується як рух, реформи, революція українського народу, має на меті реформувати український народ і здійснити справжні зміни у суспільстві. Французький журнал пояснює, що ця сила має намір стати повноцінною опозиційною партією щодо проєвропейського уряду України, спрямовуючи критичні стріли у бік українського керівництва за неспроможність подолати корупцію в Україні. Тижневик тут знов нагадує, що 35-річна колишня військова льотчиця Савченко відбувала 22-річне ув'язнення у Росії за сфабрикованими проти неї звинуваченнями. Обмін Надії Савченко на двох росіян, ув'язнених в Україні, дозволив звільнити її і повернути в Україну, де її зустріли як героїню.

Le Point пише, що коли Савченко стала депутатом українського парламенту, вона зустрілась з ватажками проросійських бойовиків у східній Україні, аби провести переговори щодо звільнення українських полонених. Водночас, як додає французький тижневик, це викликало дискусії в Україні, бо ж офіційний Київ не визнає легітимність сепаратистів. Київ також не санкціонував поїздку Надії Савченко на схід України для зустрічі з ватажками бойовиків. Далі видання нагадує, що колишній керівник Одещини і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі також нещодавно заснував свій політичний рух, як опозицію Петрові Порошенку, якого Саакашвілі звинуватив у перешкоджанні втілення реформ в Україні. Насамкінець французьке суспільно-політичне видання нагадує, що вже впродовж більш ніж двох років Україну роздирає кривавий конфлікт між Збройними силами України та формуваннями проросійських сепаратистів на сході, який забрав життя більш ніж 9600 осіб. Цей конфлікт, як пише Le Point, перебуває у певній «замороженій» формі після підписання кількох угод про припинення вогню.

«Україна: колишня пілот Савченко засновує опозиційний рух»

Один з найпопулярніших щоденних часописів Іспанії El Pais публікує матеріал «Іспанія дасть Україні настанови, як протистояти російським кібернападам». У підзаголовку повідомляється, що спеціальний підрозділ іспанських служб безпеки, який опікується питаннями кібернетичної безпеки, готується вирушити в Україну, відповідаючи на прохання про допомогу від української влади щодо захисту від потенційних кібернападів з боку Росії. Іспанське видання наводить слова міністра оборони Іспанії Марії Долорес де Коспедаль, яка, втім, воліла не видавати багатьох подробиць цієї місії іспанського підрозділу кібербезпеки. Виступаючи у парламенті, Марія Долорес де Коспедаль стисло зазначила, що нарешті в Україні здійснюватиметься робота з підготовки до кібернетичної оборони. Іспанська газета додає, що міністр оборони Іспанії багато не розповсюджувалась про деталі цієї поїздки до Києва фахівців з Мадрида. Водночас часопис, з посиланням на джерела в міністерстві оброни Іспанії, зазначає, що здійснення цього проекту співпраці іспанських та українських служб безпеки перебуває нині на початковій стадії підготовки. Українські фахівці з кібернетичної безпеки вже відвідали Мадрид, а також вже мали нагоду приймати своїх іспанських колег у Києві. Ці обміни, як пише іспанське видання, мали на меті обмін досвідом з обох сторін та вивчення можливостей і шляхів співпраці.

El Pais специфічно додає, що за даними іспанських оборонних джерел, українська сторона надзвичайно зацікавлена у деталях процесу створення 2013 року спеціального підрозділу кібернетичної безпеки в Іспанії. Але, як підкреслює часопис, тут йдеться не лише про суто, так би мовити, науковий інтерес. Газета зазначає, що в Україні захист стратегічних об'єктів інфраструктури від нападів російських хакерів постає питанням виживання української держави. Видання пише, що від часу анексії Росією українського півострова Крим 2014 року Кремль веде гібридну війну проти України, яка набирає нових обертів і напрямків, як от, наприклад, технологічні напади. Український кібернетичний простір став новим полем бою з Росією. Газета наводить приклад координованого нападу 23 грудня 2015 року, внаслідок якого було виведено з ладу кілька електростанцій в Україні, що знеструмило домівки більш ніж 200 тисяч українців. Тоді Україна та Сполучені Штати звинуватили у цьому Росію. Іспанський часопис додає, що наразі не визначено, чи іспанські військові кібернетичні фахівці прибудуть в Україну для надання допомоги, чи ж українці відвідають Іспанію. Насамкінець газета пише, що співпраця з Україною – двостороння програма, подібна до тих, до яких залучалися іспанські фахівці в Марокко, Алжирі, Тунісі, Сенегалі та Кабо-Верде.

«Іспанія дасть Україні настанови, як протистояти російським кібернападам»

Швейцарський франкомовний часопис Le Temps друкує статтю «Дезінформація. Російський наступ». Видання пише, що після України європейські країни стають дедалі частіше цілями для нападів дезінформаційних кампаній Кремля. Ця зброя, як пише швейцарська газета, лежить у самому серці нової російської військової доктрини. Європейські фахівці з питань безпеки висловлюють своє занепокоєння. Часопис проводить безпосередні паралелі. Москва, як виглядає, виграє інформаційну, або ж радше дезінформаційну війну. Зростання популістів у Європі та США пояснюється недовірою до засобів інформації і відкиданням усталеної політичної еліти. І ось за цих умов Кремль активно розповсюджує свою брехливу інформацію та теорії змови за посередництвом «кишенькових джерел» на зразок Russia Today (RT) та Sputnik. Далі видання вказує, що обрання Дональда Трампа президентом США стало справжнім шоком, у якому важливу роль, за даними американських розвідувальних джерел, відіграла Москва. Зокрема, мова йде про дестабілізацію передвиборчого штабу Гілларі Клінтон оприлюдненням даних, здобутих внаслідок хакерської атаки. Відтак Трамп, мільярдер, який виступає за зближення з Росією, здобув перемогу. У зв'язку з цим кілька служб безпеки країн ЄС (німецька, французька, британська та шведська) висловили занепокоєння щодо можливого повторення сценарію американських виборів у країнах Європи у 2017 році. Канцлер Німеччини Анґела Меркель нещодавно заявила, що збільшення кількості сайтів, які розповсюджують брехливу інформацію, та наявність інтернет-тролів лише сприяють поширенню популізму.

Le Temps повідомляє, що Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка засуджує «ворожу пропаганду Москви». Наприкінці минулого тижня 50 депутатів Європарламенту написали листа комісарові ЄС із закордонної політики Федеріці Моґеріні із закликом протидіяти російським мережам впливу в ЗМІ, які фінансуються великими сумами того, що було визначено, як «незаконні кошти». Часопис нагадує, що концепцію дезінформації як асиметричного виду зброї було вироблено китайськими стратегами у 1990-х роках. Російський генерал Валерій Герасимов вже розвинув це все дещо далі. Метою російської дезінформації, на відміну від дезінформації радянської, є не нав'язування моделі суспільства, а зменшення довіри до джерел інформації суспільств країн Заходу – і у такий спосіб дискредитація демократичного процесу. Швейцарська газета додає, що у цьому плані Росія діє у соціальних мережах так само, як і «Ісламська держава». Видання зазначає далі, що цю стратегію Росія успішно використала вже від самого початку конфлікту в Україні. Власне, ця тактика дезінформаційної зброї тоді була ширмою для вторгнення російського війська в український Крим. Згодом все це також було застосовано у роздмухуванні кривавого конфлікту на Донбасі та у Сирії. Путінською підтримкою у Європі постають ультраправі та євроскептичні політичні сили. Безпосередньою метою російського потоку брехні є дискредитація Європейського союзу та НАТО. Водночас, як пише швейцарський часопис, Москва здійснює фінансування і підтримку націоналістичних партій. Французький Національний Фронт та ультраправі в Угорщині отримували фінансову допомогу Кремля. Ультраправа Партія свободи Австрії щойно підписала угоду про співпрацю з путінською партією «Єдина Росія». А італійський популістський «Рух п'яти зірок» також після проведення зустрічі з путінською партією, раптом почав тиражувати російську брехню від кремлівських джерел RT та Sputnik у контрольованих рухом соціальних мережах.

«Наступною ціллю буде Меркель. У Франції це байдуже, бо чи оберуть Фійона, чи Ле Пен, Москва вийде переможцем»