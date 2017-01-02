Нові правила та суддівство в олімпійських видах спорту: чи зможе Україна проявити себе?

Українські спортсмени вже готуються до Олімпіади 2020 року в Токіо. Їм доведеться призвичаїтися до нових правил у рідних видах спорту. З січня змінюється суддівство у дзюдо, боротьбі, гімнастиці та боксі. Також з’явилися нововведення у кульовій стрільбі, сучасному п’ятиборстві та стрільбі з лука. Крім того, у Токіо вперше спортсмени змагатимуться у таких видах, як серфінг, карате, бейсбол, скелелазіння та скейтбордінг. А ще з цього року українці мають шанс заявити про себе і в нових олімпійських видах – черлідингу та тайському боксі. Чи готові «синьо-жовті» спортсмени до змін в правилах та чи зможуть підкорити нові вершини Олімпу?

Спорт – для глядачів. За таким принципом удосконалювалися правила олімпійської програми 2020 року. Щоб було менше запитань у звичайного вболівальника, у більшості видів спорту полегшили систему оцінювання. Наприклад, у дзюдо залишилось усього дві оцінки: «іпон» та «ваза-арі», всі інші «незрозумілі» для звичайного глядача слова скасували. Зменшилась і тривалість сутичок на 1 хвилину, що за словами тренера Віталія Дуброви, змусить перші номери України з дзюдо трохи змінювати свою тактику.

«Є багато спортсменів, які боролися повільно, а потім «включалися» в другу половину сутички. Зараз, напевно, є сенс від початку і до кінця боротися активно. Що стосується наших перших номерів: Яків Хаммо довго запрягає, швидко їде. А потрібно дуже ефективно і відразу «включатися». А ось Георгію Зантарая, навпаки, добре, що є скорочення часу. Він – борець атакуючий», – каже Дуброва.

Йому зараз потрібно кардинально поміняти техніку боротьби в стійці. Правила диктують нові умови

Суттєві зміни чекають і на боротьбу. Там збираються скасувати «партер». Як розповів виданню «XSPORT» Артур Дзигасов, тренер срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Жана Беленюка, таке рішення є дуже незручним для лідера української збірної, бо змушує кардинально змінювати техніку борця.

«Йому зараз потрібно кардинально поміняти техніку боротьби в стійці, щось додати, можливо, закриємо його на півроку і будемо відточувати все. Правила диктують нові умови», – розповів Артур Дзигасов.

Проте сам Жан Беленюк пояснив Радіо Свобода, що правила ще остаточно не ухвалені, тож поки що хвилюватися немає сенсу.

«Золоту» дистанцію для України буде вилучено

У спортивній гімнастиці змін багато, але вони всі не кардинальні, розповідають судді. А ось дворазовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Рустам Шаріпов задоволений таким рішенням. Каже, що через такі нововведення конкуренція серед спортсменів лише збільшиться.

Гімнастам, щоб претендувати на медалі, потрібно буде додавати ще елементів у виступ. Це тільки додасть спортивній гімнастиці «родзинки»

«Зараз правила змінилися, тому кожен намагається виконувати те, у чому він найкращий. Хтось робить оберти з поворотами, а інші – сальто під жердинами. І це додає різноплановості спортивній гімнастиці. Деякі елементи з’єднаються в одну категорію, тому буде можливість робити тільки або два сальто під жердинами, або два оберти в стійку. Гімнастам, щоб претендувати на медалі, потрібно буде додавати ще елементів у виступ, показувати різні види та різний рівень складності. Це тільки додасть спортивній гімнастиці «родзинки», – каже Шаріпов.

Мінімальні зміни очікуються і в інших видах. У сучасному п’ятиборстві нове оцінювання одного з етапів – плавання. Так за 1 секунду раніше нараховувалося 3 бали, тепер лише 2, що на думку експертів значно покращить ситуацію, для тих п’ятиборців, хто вважався «неплаваючим».

Проте не лише оцінювання та зміни у виступах чекають на спортсменів в Токіо. Так, наприклад, у веслуванні на каное вилучають дистанції на 200 метрів серед чоловіків-каноїстів та байдарок-двійок, проте з’являться жіночі дистанції – 200 метрів (поодинці) та 500 метрів (двійка). Для України – це втрата традиційного «золота». Адже на дистанції 200 метрів серед чоловіків-каноїстів Юрій Чебан двічі ставав олімпійським чемпіоном. Вже зараз стало відомо, що титулований каноїст може завершити свою кар’єру та подає свою кандидатуру на пост головного тренера збірної України з веслування на каное та байдарках, яку одноголосним рішенням підтримав виконком федерації.

Карате і скелелазіння – нові види олімпійської програми, де українці зможуть себе проявити

З’являться в Токіо і нові види спорту: серфінг, карате, бейсбол, спортивне скелелазіння та скейтбордінг. На думку спортивного журналіста Дмитра Лазуткіна, лише два з них є зручними для українців.

«В скелелазінні Україна може взяти медаль та в карате. Насправді, нам пощастило, що в олімпійські види увійшли ті вагові категорії, де українці сильні. І Станіслав Горуна, і Аніта Серьогіна – бронзові призери чемпіонатів світу з карате, а отже спокійно можуть взяти і ліцензії, і, потрапивши на Олімпійські ігри, поборотися за нагороди», – пояснує Лазуткін.

Сподіваються на нагороди і у федерації карате України, розповідає її президент Сергій Левчук, хоча карате і розвивається в державі, за принципом «не завдяки, а всупереч системі».

Карате фактично не інтегроване в існуючу систему спорту в Україні. У нас немає жодної спеціалізованої школи чи кафедри. Є мережа приватних та любительських клубів

«Карате унікальне тим, що воно фактично не інтегроване в існуючу систему спорту в Україні. У нас немає жодної спеціалізованої школи чи кафедри. Є мережа приватних та любительських клубів, яких на сьогодні більше сотні. Меценати і спонсори підтримують ці клуби і створюють ту інфраструктуру, яка альтернативна державній», – каже президент федерації карате.

Також Сергій Левчук зазначив, що у кожній ваговій категорії українцям вдасться себе проявити, але загадувати наперед стосовно нагород вже в Токіо все ж таки не варто, щоб не наврочити.

«Останній чемпіонат світу в Австрії показав, що вся наша збірна може боротися за нагороди. Але потрібно розуміти, що всі наші суперники не стоять на місці і активно прискорили свої програми підготовки, збільшили підтримку національної федерації. Зараз все буде залежати лише від того, як ми пройдемо цей олімпійський цикл», – каже Левчук.

У спортивному скелелазінні у Токіо-2020 атлети змагатимуться у трьох видах: швидкість, складність, «болдерінг». 40 скелелазів змагатимуться 4 дні, переможця буде обрано за результатами багатоборства. За інформацією Національної федерації альпінізму та скелелазіння, українські спортсмени зможуть поборотися за призові місця, адже постійно повертаються зі світових та континентальних першостей з нагородами.

У Токіо Україна навряд чи може розраховувати на нагороди у серфінгу, скейтбордингу та бейсболі, кажуть експерти. Бо немає інфраструктури, яка б дозволила спортсменам готуватися на нормальному рівні. За інформацією Міністерства молоді та спорту України, у 2017 році планують будувати та ремонтувати регіональні спортивні об’єкти і збільшити видатки на спортивну інфраструктуру до 200-300 мільйонів гривень.

Тайський бокс та черлідинг – нові олімпійські види спорту

Також в українських спортсменів з’являється шанс заявити про себе ще у двох олімпійських видах спорту – тайський бокс та черлідинг. Ці види ще не включені до списку Олімпійських ігор, проте «синьо-жовта» збірна вже може хизуватися своїми досягненнями: перемогами на світових та європейських турнірах.

За словами капітана збірної України з тайського боксу Костянтина Трішина, у цьому виді спорту є проблеми у жіночих вагових категоріях.

На жаль, жіночий тайський бокс в Україні ще не на тому рівні, як би хотілося. Не вистачає досвіду у боротьбі проти дуже сильних суперниць

«На жаль, жіночий тайський бокс в Україні ще не на тому рівні, як би хотілося. Є у нас дівчата, проте через невелику конкуренцію навіть на національному рівні, їм важче на світових змаганнях. Не вистачає досвіду у боротьбі проти дуже сильних суперниць. Є чемпіонки світу та Європи, але їх дуже мало. Серед чоловіків у нас чемпіони світу є у всіх вагових категоріях, починаючи з 45 кілограмів та у супервазі. Кожен спортсмен зможе проявити себе та поборотися за нагороди», – розповідає Костянтин Трішин.

Свій рівень представникам тайського боксу вже вдасться перевірити на Всесвітніх іграх, які прийматиме польський Вроцлав 20 липня.

Головне питання – чи не втратить українська збірна свої позиції в інших видах спорту, наприклад, у легкій атлетиці. Якщо до лютого 2017 року Верховна Рада не ухвалить закон «Про антидопінговий контроль у спорті», українським спортсменам можуть не дозволити брати участь у міжнародних турнірах. Такий ультиматум «синьо-жовтим» спортсменам було висунуто, у грудні 2016 року.