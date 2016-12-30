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30 грудня 2016, Київ 17:19
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 30 грудня (карта)
30 грудня 2016, 16:56
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
30 грудня
2016 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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