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Контрольные пункты въезда-выезда будут работать в зимние праздники в обычном режиме. Хотя в канун Нового года здесь небывалый ажиотаж. Ежедневно КПВВ «Майорск» пересекает до 6 тысяч человек. Все они надеются, что в 2017 году пункты пропуска станет проезжать легче и быстрее, а в идеале, говорят, вообще лучше бы их убрать.

Четыре часа в очереди на КПВВ «Майорск» – привычное дело, жалуются люди. В преддверии праздников очень много людей едет на подконтрольную правительству территорию за покупками и подарками. Во второй половине дня тысячи человек возвращаются обратно. Везут даже елки.

Логистический центр. Попытка №2

На днях здесь открыли новый логистический центр. Он в разы меньше, чем предыдущий, который был возле старого КПВВ «Зайцево». Несмотря на помпезное открытие, он так и не стал популярным из-за проблем с проездом. Чтобы попасть на новый логистический центр, который, правда, больше похож на обычный сельский рынок, КПВВ пересекать не придется, но очереди перед «нулевым» блокпостом украинских силовиков не избежать.

Здесь продают овощи, фрукты и мясо. В скором времени обещают организовать аптеку и отделение банка. Продавцы убеждают, что цены здесь ниже, чем в Бахмуте, не говоря уже о Горловке или Донецке.

«В принципе все дешевле. Здесь накрутка буквально 3-5%. Поэтому все довольны. Люди начинают подтягиваться. Вчера очень мало было покупателей, а сегодня так прилично уже было. Местные и люди, которые с оккупированных территорий. Они ждали, они хотели этого рынка, они в нем нуждаются», – говорят продавцы.

В минувшем году в адрес пограничников звучало много критики. По четыре часа люди простаивают в очереди, чтобы попасть на контролируемую территорию, и столько же, чтобы вернуться домой. Верится с трудом, но хотелось бы, чтобы в следующем году как-то поменяли схему работы КПВВ, рассказывает студент из Бахмута Андрей.

«Я бы хотел, чтобы пропуск людей осуществлялся более быстро, работали все окна в вагончиках, где проверяют паспорта. Может, добавились бы еще несколько, чтобы пропускная способность увеличилась. Чтобы не было такой толкучки, может быть, чтобы машин больше пропускали. Если это, конечно, возможно», – говорит он.

В идеале, конечно, говорят люди, убрать КПВВ, чтобы по украинским дорогам украинцы ездили без дополнительных условий и пропусков.

«Чтобы все было единое. Чтобы мы вот так вот не катались за заработанной пенсией. У нас паспорт украинский, синий. Кровь одна, гимн один «Ще не вмерла Україна!». Не знаю, зачем нас делят. Мы все одинаковые», – рассказывает жительница Горловки Татьяна.

Просто так убрать КПВВ пограничники, конечно, не могут. Но обещают, что на Новый год и Рождество пункты пропуска будут работать в обычном режиме.

Контрольно-проверочные операции мы будем проводить с 8 часов утра до 17 часов вечера

«Контрольные пункты «Марьинка» и «Майорск» в выходные и праздничные дни будут работать в штатном режиме. Контрольно-проверочные операции мы будем проводить с 8 часов утра до 17 часов вечера. У нас выходных нет. Ограничения могут быть введены только в случае обострения ситуации на линии соприкосновения или при угрозе жизни и здоровью мирных жителей, которые пересекают КПВВ», – заявляет помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.

В руководстве погранотряда обещают увеличить количество проверяющих на КПВВ при первой же возможности. Сейчас, говорят офицеры, идут работы над расширением пунктов пропуска. Возможно, в следующем году это удастся сделать.

В следующем году мы запланировали установку дополнительных модулей на КПВВ «Марьинка» и «Майорск»

«Надежды есть, и, я думаю, что они будут оправданы. Мы проводим различные мероприятия по увеличению рабочих мест. В следующем году мы запланировали установку дополнительных модулей на КПВВ «Марьинка» и «Майорск». Ведь эти направления – одни из наиболее загруженных. Уверен, что пропускная способность контрольных пунктов въезда и выезда в следующем году увеличится», делится планами исполняющий обязаности начальника штаба Краматорского погранотряда Леонид Шелест.

Пограничники посчитали, что через «Марьинку» и «Майорск» в минувшем году проехало 4 миллиона человек и более миллиона автомобилей. С таким потоком справится далеко не каждый стационарный пункт пропуска на государственной границе. Смогут ли открыть КПВВ в Луганской области, чтобы разгрузить существующие дорожные коридоры, прогнозировать сегодня не берется никто.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)