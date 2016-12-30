Український «Щедрик» уже 100 років мандрує світом

Прага – Український «Щедрик» – найвідоміша у світі різдвяна народна пісня – відзначила у 2016 році ювілей: 100 років від часу першого її публічного виконання. Однак у західному світі мало хто знає, що Carol of the Bells – «Колядка дзвонів» – народилася в Україні і що її мелодія невід’ємна від імені українського композитора Миколи Леонтовича.

Молодий талановитий композитор, уродженець Поділля Микола Леонтович натрапив на текст давньої української народної пісні десь на початку 1900 року, його особливу увагу привернули слова «Щедрика» – щедра ластівка щедрувала гарний рік і щастя. Вже наступного 1901 року він написав до неї музику, чи точніше – опрацював народну мелодію, поклавши її на ноти. Микола Леонтович удосконалював мелодію «Щедрика» продовж майже всього свого життя, п’яту версію обробки пісні створив у 1919 році.

Найвищим досягненням Миколи Леонтовича як композитора вважають пісні «Щедрик» та «Дударик»

На думку чеської україністки Вєри Лендєлової, «Щедрик» – одна з вершин творчості композитора: «Найвищим досягненням Миколи Леонтовича як композитора вважають пісні «Щедрик» та «Дударик». У них якраз Леонтович досягнув максимальної ритмічної організації, тут поєднані прийоми народного багатоголосся з досягненнями класичної поліфонії».

Та найважливіша подія в історії «Щедрика» сталася в Києві сто років тому: хор студентів Київського університету в 1916 році вперше виконав «Щедрика» і тоді мелодія полетіла у світ.

​Уже в 1921 році «Щедрик» співали у славному Карнеґі Холі в Нью-Йорку, наступного року «Щедрика» заспівав відомий у США український хор Олександра Кошиця. Прониклива українська мелодія щедрівки дуже сподобалась, 80 років тому, в 1936 році американець українського походження Петро Вільховський переклав її слова англійською, так народилась Carol of the Bells – «Колядка дзвонів».

Але Микола Леонтович до цього не дожив, автора «Щедрика» спіткала трагічна доля. Як свідчать віднайдені документи, 23 січня 1921року композитора в домі його батька в селі Марківці, що на Поділлі, застрелив чекіст Афанасій Грищенко, та ще й після всього пограбував хату.

Микола Леонович загинув, але його найвідоміша у світі різдвяна пісня живе, вже 100 років «Щедрик» прославляє Україну та ім’я її автора. Також Вєра Ленделова наголошує, що мелодія «Щедрика» «принесла композиторові великий успіх не тільки в київської публіки». З того часу, додає вона, аж до сьогодні вона настільки стала популярною, що пролунала в багатьох світових кіносеріалах, кінофільмах, можна тут згадати, наприклад, такий відомий, дуже популярний фільм «Гаррі Поттер» і «Сам удома». А на початку 2016 року – 5 січня – Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети «Щедрика».

Вже сто років український «Щедрик» мандрує світом, цього року його слухали і в резиденції президента США – у Білому домі. Відому різдвяну пісню виконують хори, солісти й ансамблі у класичному виконанні, але можна її почути і як рок-мелодію. І завжди ця незабутня мелодія «Щедрика» сповіщає світові, що різдвяні свята вже на порозі.