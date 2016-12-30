Близько ста хористів Львова з різних колективів виконали «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича. Ця відома у всьому світі щедрівка звучала у львівському аеропорту. Львів’яни хотіли порадувати кожному, хто прилетів у Львів чи відлітав, гарний різдвяний настрій, а також нагадати, що сто років тому вперше «Щедрик» талановитого українця виконав хор Київського університету. Через п’ять років «Щедрик» звучав у Карнегі-Холл у Нью-Йорку. Колядка зачарувала американців і в 1936 році американець українського походження переклав щедрівку англійською. Відтак вона отримала світову славу.