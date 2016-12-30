Окупований Донбас і Кремль. Як звільнити полонених?

Україна в односторонньому порядку передала угрупованням «ДНР» і «ЛНР» засуджених 15 осіб, яких звинувачували в тероризмі. Такий крок був зроблений напередодні з метою розблокування звільнення заручників. Колишні засудженні отримали помилування від президента України. Серед них 6 жінок, літні та хворі люди. Українська сторона сподівається, що у відповідь – зокрема зважаючи й на святкові дні – з боку бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» будуть звільнені полонені. Під час передачі 15 осіб були присутні рідні українських заручників, які благали бойовиків про милосердя. В угрупованні «ЛНР» ці звернення назвали «політичним шоу» та «психологічним тиском». В СБУ запевняють, що пропозиція від України обміняти 48 полонених на 228 затриманих осіб, цікавих угрупованням «ДНР»-«ЛНР», ще залишається в силі. Втім, експерти наголошують на тому, що такий крок є невигідним у першу чергу Москві, яка шантажує Україну заручниками і керує процесами їхнього звільнення.

Слова дружин та матерів українських заручників під час передачі бойовикам 15 помилуваних неможливо було слухати без сліз, зазначає Ірина Геращенко, представник України в гуманітарній підгрупі мінського процесу. У відповідь на прохання не мучити їхніх близьких та звільнити незаконно утримуваних хлопців, отримали агресію та деструктив, додала вона.

Українська сторона передала в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини

«Українська сторона передала в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників. Президент, СБУ, мінська група – шукаємо кроки задля звільнення заручників, ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців. Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби. Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми чекаємо на милосердя та гуманізм іншої сторони, якщо вони знають, що таке гуманізм і милосердя», – зазначила Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі.

​В угрупованні «ЛНР» звернення від рідних українських заручників назвали «політичним шоу» та «психологічним тиском».

Звільнення полонених можливо лише за рішенням Путіна – радник голови СБУ

Юрій Тандіт, радник голови СБУ, в коментарі Радіо Свобода зазначив, що фактично звільненням полонених керує одна людина – президент Росії. Тандіт зауважив, що після спілкування з бойовиками є чітке розуміння, що лише за рішенням із Москви можливі зрушення, але Україна готова до будь-яких компромісів у напрямку звільнення заручників.

Коли ми зустрічались із представниками Донецька та Луганська, в нас склалася чітка думка, що ці люди не ухвалюють рішень

«Коли ми вчора пізно ввечері зустрічались із представниками Донецька та Луганська, в нас склалася чітка думка, що ці люди не ухвалюють рішень. Тому що вони знову запропонували коментувати некоректні списки: з Донецька нам кажуть про 626 осіб, із Луганська про 458. І відразу ж виникає колізія, бо в цих списках є повторні імена: є більше ніж 100 людей, які накладаються з одного списку на інший, частина людей взагалі не мають стосунку до АТО, частина людей взагалі не ідентифікуються. Знову стали говорити про 208 людей в обмін на 8, із коефіцієнтом 1 до 33-х. Але найголовніше, що ми не можемо знайти багатьох із тих, які нам пропонують передати. Пропозиція від України – поміняти 228 злочинців, зі списку сепаратистів, на 48 українських заручників досі в силі», – запевняє Юрій Тандіт.

​Остання можливість тиску на Україну

Звільнення полонених – це одна з останніх можливостей тиску на Україну з боку Росії, пояснює політолог Олеся Яхно. Нові вимоги від бойовиків у процесі переговорів, зриви домовленостей – це все є елементом шантажу і намаганням дестабілізувати країну зсередини через обурення суспільства, зауважує політолог. Єдиним варіантом впливу на цю ситуацію Олеся Яхно бачить міжнародний тиск і подальшу плідну роботу єдиного центру звільнення українських полонених.

Мінські угоди Росії не вигідні і питання заручників залишилось болючим інструментом тиску на Україну

«Для Росії мінські угоди втрачають сенс. Тому що Росія їх розглядала як інструмент проштовхування напівфедералістських утворень, які далі намагатимуться руйнувати Україну вже зсередини або спровокувати політичну кризу. Оскільки цього не вдалося, то, звичайно, такі мінські угоди Росії не вигідні і питання заручників залишилось реально болючим інструментом тиску на Україну. Тому що це реальні людські життя і реальні людські долі», – наголошує політолог.

У 2016 році Україні вдалося звільнити 16 заручників та полонених, тоді як у 2014-2015 роках було звільнено 3 тисячі 86 людей.

Анна Мокроусова, координатор громадської організації «Блакитний птах», яка займається допомогою полоненим, зазначає, що говорити про неефективний обмін некоректно. Адже активність бойових дій значно зменшилася, як і кількість утримуваних заручників. На пропозицію України «48 на 228» сепаратисти не погоджуються тому, що поки в них є заручники, вони можуть дестабілізовувати ситуацію всередині країни, вважає Мокроусова, розповідаючи, що саме Україна, начебто, не хоче звільняти полонених. Та й всередині країни існує певна розрізненість зусиль, додає вона.

«Заручники – це дуже політично вигідна тема, хто звільнив – той молодець і отримав політичні бонуси. І зараз ті переговорники, які могли би працювати разом, починають один з одним боротися і з державою боротися за те, хто, все ж таки, людей звільнить, часто зриваючи процеси обміну. І це цілком очевидний факт, який ми спостерігаємо останній рік», – каже Анна Мокроусова.

Під час передачі 15 помилуваних осіб, рідні українських заручників попросили бойовиків передати полоненим листи. Юрій Тандіт розповів, що представники Донецька пообіцяли передати їх полоненим військовим. До Нового року представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» пообіцяли звільнити 5 підлітків, яких утримують зв ґратами. Українська сторона сподівається на серйозні кроки з того боку і щодо військових полонених.

​За поширеними у грудні даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 108 громадян України. Наразі вдалося визначити місця перебування тільки 58 українських заручників: 52 в угрупованні «ДНР» і 6 в угрупованні «ЛНР».

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на тимчасово окупованій частині Донбасу.