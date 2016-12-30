Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США. У свою чергу американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не виключає посилення санкцій проти Росії через кібератаки під час президентської кампанії у США. А сенатор-демократ Емі Клобучар наголосила в інтерв’ю Радіо Свобода, що останні санкції проти Росії підтримують представники як Демократичної, так і Республіканської партії.