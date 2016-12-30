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31 грудня 2016, Київ 00:55
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У Конгресі планують посилення санкцій проти Росії (відео)

У Конгресі планують посилення санкцій проти Росії (відео)
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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США. У свою чергу американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не виключає посилення санкцій проти Росії через кібератаки під час президентської кампанії у США. А сенатор-демократ Емі Клобучар наголосила в інтерв’ю Радіо Свобода, що останні санкції проти Росії підтримують представники як Демократичної, так і Республіканської партії.

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