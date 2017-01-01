Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
01 січня 2017, Київ 14:30
Політика

Бог і брудна робота «Солідарності». Про станцію метро «Романа Шухевича» у Києві

Пам’ятник генералу-хорунжому, головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Село Білогорща Львівської області, 5 березня 2009 рік

Пам’ятник генералу-хорунжому, головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Село Білогорща Львівської області, 5 березня 2009 рік

Дивитись коментарі

(Рубрика «Точка зору»)

А знаєте, друзі, я тут подумала: «Все правильно зробила «Солідарність» у Київраді, що не проголосувала за проспект Шухевича замість проспекту Ватутіна». Ви мабуть зараз скажете: «Ти що, Ніцой, з дуба впала?»… Послухайте, що скажу.

Є такий американський проповідник Джон Бівер. Він християнський священик. Його книжки розходяться мільйонними тиражами по світу, воно й не дивно, він проповідує, як стати щасливим, як стати багатим, як стати успішним і все це з огляду на Бога і Біблію. Так от, він каже наступне: «Якщо у Вас не вдалася якась справа, звісно, не опускайте руки, не впадайте у відчай і пробуйте знову, АЛЕ, подумайте, може це Боженька нам таким чином говорить: «Тарасе, Сергію, Оксано чи Світлано, є КРАЩИЙ ВАРІАНТ! Цю справу можна вирішити ІНШИМ ШЛЯХОМ, ще ЛІПШИМ! І тому оце, що Ви надумали, я пригальмував, поки Ви не озирнетеся і не побачите КРАЩИЙ ВИХІД, ніж битися лобом у те саме місце. Цей кращий варіант ось. Погляньте!»

Так от. «Солідарність» Порошенка не проголосувала за проспект Шухевича у Києві. Давайте озирнемося і пошукаємо кращий варіант. Може це нас Боженька тицяє носом от у що: проспект Ватутіна розташований на лівому березі і є не кращим місцем для імені Романа Шухевича – одного з найвидатніших українських полководців, від якого дибки ставала вся радянська махина. Його іменем повинні називатися найцентральніші найкрутіші місця в столиці держави, за яку він воював і віддав життя.

Той же Ватутін, чиє ім’я пропонують поміняти на Шухевича, свого часу говорив: «...6 листопада 1943 року. ... – Надо перейти линию фронта на Житомирщине и на Ровенщине попасть в штаб Шухевича.... – Бандера гражданский человек. Он где-то в Европе прячется. А Шухевич – военный генерал уровня Манштейна. У него не сброд бандитов, как нам говорят, а высокоорганизованная дисциплинированная армия. Я как украинец с украинцем, как генерал с генералом хочу с ним встретиться и поговорить...»

Пам’ятник генералу-хорунжому, головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Село Білогорща Львівської області

Пам’ятник генералу-хорунжому, головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Село Білогорща Львівської області

Так от, щодо кращого варіанту. Поспілкувалася я з одним дуже крутим кандидатом історичних наук, і ... Як гадаєте, станція метро Льва Толстого в центрі Києва на площі Льва Толстого з дотичною вулицею Льва Толстого підходять? Може нам Боженька показує на отаке місце. Що скажете? А «Солідарність» – просто інструмент в Божих руках для виконання брудної роботи. Хто на що заслужив, вибачте.

Тихо-тихо, любителі Льва Толстого можуть перенести цю назву на Ватутіна. Проспект Толстого, наприклад. А українцям – станція метро Романа Шухевича на площі Романа Шухевича з дотичною вуличкою Шухевича. То як?

Лариса Ніцой – українська письменниця, педагог, громадський діяч

У тексті збережено виділення, зроблені автором, відповідно до оригіналу

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • 16x9 Image

    Лариса Ніцой

    Українська письменниця, педагог, громадський діяч. Ініціатор щорічного круглого столу «Книга на захисті дитячої душі», присвяченого Міжнародному Дню захисту дітей, за участі високих посадовців, письменників, діячів культури та освіти. Ініціатор святкування в Україні Всесвітнього дня письменника. Організатор Всеукраїнського руху «Дорослі читають дітям», Всеукраїнської акції «Почитай мені, татку!» Автор серії уроків для загальноосвітніх шкіл «Бібліотечний урок веде письменник», ініціатор першого письменницького флеш-мобу в Україні «Читаємо дітям».

    RSS

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG