Бог і брудна робота «Солідарності». Про станцію метро «Романа Шухевича» у Києві

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А знаєте, друзі, я тут подумала: «Все правильно зробила «Солідарність» у Київраді, що не проголосувала за проспект Шухевича замість проспекту Ватутіна». Ви мабуть зараз скажете: «Ти що, Ніцой, з дуба впала?»… Послухайте, що скажу.

Є такий американський проповідник Джон Бівер. Він християнський священик. Його книжки розходяться мільйонними тиражами по світу, воно й не дивно, він проповідує, як стати щасливим, як стати багатим, як стати успішним і все це з огляду на Бога і Біблію. Так от, він каже наступне: «Якщо у Вас не вдалася якась справа, звісно, не опускайте руки, не впадайте у відчай і пробуйте знову, АЛЕ, подумайте, може це Боженька нам таким чином говорить: «Тарасе, Сергію, Оксано чи Світлано, є КРАЩИЙ ВАРІАНТ! Цю справу можна вирішити ІНШИМ ШЛЯХОМ, ще ЛІПШИМ! І тому оце, що Ви надумали, я пригальмував, поки Ви не озирнетеся і не побачите КРАЩИЙ ВИХІД, ніж битися лобом у те саме місце. Цей кращий варіант ось. Погляньте!»

Так от. «Солідарність» Порошенка не проголосувала за проспект Шухевича у Києві. Давайте озирнемося і пошукаємо кращий варіант. Може це нас Боженька тицяє носом от у що: проспект Ватутіна розташований на лівому березі і є не кращим місцем для імені Романа Шухевича – одного з найвидатніших українських полководців, від якого дибки ставала вся радянська махина. Його іменем повинні називатися найцентральніші найкрутіші місця в столиці держави, за яку він воював і віддав життя.

Той же Ватутін, чиє ім’я пропонують поміняти на Шухевича, свого часу говорив: «...6 листопада 1943 року. ... – Надо перейти линию фронта на Житомирщине и на Ровенщине попасть в штаб Шухевича.... – Бандера гражданский человек. Он где-то в Европе прячется. А Шухевич – военный генерал уровня Манштейна. У него не сброд бандитов, как нам говорят, а высокоорганизованная дисциплинированная армия. Я как украинец с украинцем, как генерал с генералом хочу с ним встретиться и поговорить...»

Так от, щодо кращого варіанту. Поспілкувалася я з одним дуже крутим кандидатом історичних наук, і ... Як гадаєте, станція метро Льва Толстого в центрі Києва на площі Льва Толстого з дотичною вулицею Льва Толстого підходять? Може нам Боженька показує на отаке місце. Що скажете? А «Солідарність» – просто інструмент в Божих руках для виконання брудної роботи. Хто на що заслужив, вибачте.

Тихо-тихо, любителі Льва Толстого можуть перенести цю назву на Ватутіна. Проспект Толстого, наприклад. А українцям – станція метро Романа Шухевича на площі Романа Шухевича з дотичною вуличкою Шухевича. То як?

Лариса Ніцой – українська письменниця, педагог, громадський діяч

У тексті збережено виділення, зроблені автором, відповідно до оригіналу

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