Радіо Свобода Daily: перші новини 2017 року

Вітаємо Вас у Новому році! Сподіваємось Ви його гарно зустріли, відпочили і готові до нових порцій наших новин. Хоча, на жаль, розпочати мусимо не з приємного.

У Туреччині вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Повідомляється, що він спершу розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де заявили, що домагатимуться від Конгресу США ухвалення більш суворіших санкцій щодо Росії і її президента Володимира Путіна. Радіо Свобода поспілкувалось з американськими гостями і розпитало про реакцію на кібератаки Росії під час виборів американського президента, заяви Дональда Трампа, летальну зброю та дієвість Мінського процесу.

Активісти низки націоналістичних організацій і політичних рухів провели в Києві «Марш честі» з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери. На заході чергували посилені наряди правоохоронців.

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А до теми «бандерофобії в російській пропаганді» звернулася доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Лариса Масенко. У своєму блозі мовознавець пояснює чому «бандерофобія» в російських ЗМІ має всі ознаки генетичного зв’язку з радянським дискурсом ненависті, заснованим на великій брехні.

Тим часом письменниця Лариса Ніцой пропонує назвати одну зі станцій метро в центрі Києва іменем головного командира УПА Романа Шухевича. Про це читайте у матеріалі «Бог і брудна робота «Солідарності». Про станцію метро «Романа Шухевича» в Києві».

Антоніу Ґутерріш, який з 1 січня вступив на посаду генерального секретаря ООН, висловив бажання зробити 2017-й роком миру у світі. Про це він заявив у своєму першому посланні до міжнародної спільноти. На посаді генерального секретаря ООН Ґутерріш перебуватиме до 31 грудня 2021 року. На цій посаді він змінив корейця Пан Ґі Муна.

На завершення пропонуємо ще трохи «посмакувати» новорічною ніччю і переглянути вражаюче відео – «Новорічна ніч. Київ з висоти пташиного польоту». За повідомленням Київміськадміністрації на Софійській площі Новий 2017 рік зустріли понад 100 тисяч киян та гостей міста.

Ну а тепер вперед до нових висот!

Ваше Радіо Свобода Daily