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02 січня 2017, Київ 14:36
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 січня (карта)
02 січня 2017, 13:08
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2 січня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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Мапа англійською мовою
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