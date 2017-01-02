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02 січня 2017, Київ 19:04
Фотогалереї

У Києві попрощалися з воїном із Луганщини «Козаком», який загинув під час бою (фотогалерея)

Другого січня в Києві на алеї Небесної сотні пройшло прощання з командиром відділення розвідки 12-го мотопіхотного батальйону 72-ї механізованої бригади Леонідом Проводенком (позивний «Козак»), який загинув 29 грудня в районі села Крута Балка неподалік Авдіївки на Донеччині.

Леоніду Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка на Луганщині, працював цивільним інспектором з охорони природи. Одружений, двоє синів. Коли почалася окупація, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014-го пішов добровольцем на фронт.

Поховали Леоніда Проводенка на військовому Лук'янівському кладовищі Києва

Командир відділення розвідки Проводенко загинув від ворожої кулі під час бою біля Крутої Балки на Донеччині 29 грудня
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Командир відділення розвідки Проводенко загинув від ворожої кулі під час бою біля Крутої Балки на Донеччині 29 грудня

Під час короткого бою розвідувальної групи він, як повідомляють, знищив двох найманців, але прикриваючи відхід своїх побратимів, загинув
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Під час короткого бою розвідувальної групи він, як повідомляють, знищив двох найманців, але прикриваючи відхід своїх побратимів, загинув

На алею Небесної сотні прийшли кількасот побратимів і киян&nbsp;попрощатися з військовим
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На алею Небесної сотні прийшли кількасот побратимів і киян попрощатися з військовим

Почесна варта
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Почесна варта

В останній шлях бійця люди проводжали на колінах
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В останній шлях бійця люди проводжали на колінах

Леоніду&nbsp;Проводенку&nbsp;було 53 роки...
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Леоніду Проводенку було 53 роки...

Квіти для героя
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Квіти для героя

Леонід був родом із Луганщини, із селища Михайлівка, яке нині окуповане російсько-сепаратистськими силами. За словами присутніх, &laquo;Козак&raquo; мріяв звільнити рідне селище
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Леонід був родом із Луганщини, із селища Михайлівка, яке нині окуповане російсько-сепаратистськими силами. За словами присутніх, «Козак» мріяв звільнити рідне селище

Від початку війни на Донбасі загинуло, загалом, понад 3000 українських воїнів
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Від початку війни на Донбасі загинуло, загалом, понад 3000 українських воїнів

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