Другого січня в Києві на алеї Небесної сотні пройшло прощання з командиром відділення розвідки 12-го мотопіхотного батальйону 72-ї механізованої бригади Леонідом Проводенком (позивний «Козак»), який загинув 29 грудня в районі села Крута Балка неподалік Авдіївки на Донеччині.



Леоніду Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка на Луганщині, працював цивільним інспектором з охорони природи. Одружений, двоє синів. Коли почалася окупація, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014-го пішов добровольцем на фронт.



Поховали Леоніда Проводенка на військовому Лук'янівському кладовищі Києва