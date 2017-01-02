Війна на Донбасі більша за битву проти ворога (світова преса)

Американський тижневик Newsweek змальовує ситуацію, яка складається на лінії фронту між українським військом та російсько-сепаратистськими силами на українському Донбасі. Швейцарська газета Neue Zurcher Zeitung розмірковує над тим, чи США за президентства Дональда Трампа спробують домовитись з Росією за спиною Європи щодо встановлення обопільних зон впливу. Американське періодичне видання Chicago Tribune змальовує портрет Володимира Путіна, закликаючи новообраного президента Дональда Трампа бути обережнішим із російським диктатором.

Американський суспільно-політичний тижневик Newsweek опублікував статтю «Смертельна битва проти підтримуваних Росією бойовиків та загальної зими». У підзаголовку додається, що бойові дії на лінії фронту на Донбасі переважно обмежуються цими днями участю далекобійної артилерії та пострілами снайперів. Видання пише, що українське військо подекуди веде бої з ворогом, який перебуває за сотню метрів через «нічийну землю». І ворог цей складається зі строкатих груп місцевих бойовиків, підсилених регулярним російським військом. Американський тижневик пише, що дехто з українських бійців перебуває на передовій з весни 2014 року. Зокрема, йдеться про батальйон «Айдар», колишню добровольчу бойову одиницю, яка увійшла до складу регулярних підрозділів Збройних сил України. Видання вказує, що після майже трьох років бойових дій, війна на Донбасі постає чимось більшим аніж просто битва проти ворога. Це ще й щоденна битва проти холоду, за умов суворої континентальної зими сходу України. На додаток, підтримка бойового духу українських військових також постає серйозним завданням, бо ж, як пише тижневик, багато хто з українських вояків на лінії фронту відчуває, що їхня власна країна про них забула, так само, як і забула про них решта світу. Далі видання наводить слова українського вояка на ім’я Алекс, який каже, що не воює тут за український уряд, натомість веде боротьбу за український народ.

Newsweek пише, що попри перемир’я, війна і надалі точиться на сході України. Бойові дії вже, щоправда, не такі інтенсивні, як це було перед «припиненням» вогню. Водночас стрілянина відновлюється щоночі після того, як міжнародні спостерігачі відбувають на нічліг. Американське видання зазначає, що спостерігачі за дотриманням угоди про припинення вогню з ОБСЄ не відвідують зони бойових дій вночі, і от саме у цей час вздовж цілої лінії фронту з оскаженілою затятістю відновлюється ворожнеча. Втім, як пише тижневик, за словами бійців українського батальйону «Айдар», вони ніколи не бачили спостерігачів ОБСЄ навіть вдень. Український вояк на ім’я Алекс коментує: «Звісно, тут немає теплої постелі або ж ресторанів, отож, чого б це вони сюди приїздили?!» Американське видання додає, що батальйон «Айдар» був одним із українських добровольчих збройних підрозділів, який відіграв ключову роль у перші місяці конфлікту. Саме тоді, коли, як пише тижневик, регулярне українське військо було заскочене зненацька швидким наступом об’єднаних сил росіян та місцевих бойовиків. Ця бойова одиниця згодом увійшла до складу українського війська як 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Тижневик зазначає, що на лінії фронту багато бійців батальйону «Айдар» стверджують, що після майже трьох років бойових дій вони і надалі майже повністю залежать від цивільних волонтерів. І тут йдеться про все – від води до їжі, шкарпеток та білизни. Далі видання наводить слова ветерана українського війська – 54-річного Олександра Дерев’янка, який також несе службу на передовій. Дерев’янко каже, що війна на Донбасі – це війна проти Росії, яка розпочала цю війну. За його словами, тут йдеться про вторгнення Росії на територію України. Натомість Дерев’янко вважає, що США нині постають єдиним справжнім другом України. Боєць також зауважив, що Європа не розуміє, що коли Україна не зупинить Путіна тут, він вдиратиметься вже глибше до Європи.

​ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Смертельна битва проти підтримуваних Росією бойовиків та загальної зими»

Німецькомовний поважний часопис Швейцарії Neue Zurcher Zeitung ​ опублікував статтю «Нова Ялта?» Видання пише, що можливе зближення Трампа з Росією викликало побоювання, що наступний президент США може укласти угоду з президентом Росії, і цю угоду буде укладено саме за рахунок Європи. Газета пише, що новобраний президент США подає себе справжнім майстром укладення угод. Він навіть видав книжку, що зветься «Мистецтво укладати угоди». І от, як додає швейцарський часопис, очікується, що Трамп перенесе все, що спрацювало для нього у бізнесовому житті, до його президентського життя. Політика для Трампа, як пише газета, це просто низка бізнесових оборудок. Він навіть запропонував на посаду державного секретаря, що є еквівалентом міністра закордонних справ, директора компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона, наголошуючи на його вмінні укладати оборудки. Часопис нагадує, що однією з найбільших оборудок Тіллерсона була широкомасштабна нафтова угода з Росією. Трамп також постійно наголошував, що хоче встановити плідні стосунки з Росією. Швейцарський часопис вказує, що частина табору його суперниці на президентських виборах – Гілларі Клінтон – також вважає перемогу Трампа результатом російського втручання до виборчого процесу у США.

Neue Zurcher Zeitung знову наголошує, що можливе зближення Трампа з Путіним може відбутися за спиною європейців, а відтак, йтиметься про нову Ялту, яка знов розділить Європу на сфери впливу. Як відомо, зазначає газета, однією з головних цілей президента Росії є перетворити його країну у світову потугу. У часи Радянського Союзу, як нагадує швейцарське видання, статус «привілейованого впливу», власне, у сприйнятті Кремля і асоціювався з поняттям світової потуги. Часопис зазначає, що Дональд Трамп, який успадкував величезні тертя з Росією з огляду на російську поведінки в Україні та Сирії, вірить, що може залагодити всі ці тертя, використовуючи свій досвід укладення угод. Хоча, як пише газета, останні новообрані американські президенти якось так завжди вважали, що зможуть вибудувати особисті стосунки з Путіним. Але Обама так само цього не досяг, як попередньо не досяг цього Джордж Буш. На додаток, як вважає швейцарський часопис, основна амбіція Кремля залишалась незмінною, а саме, вступити у конфлікт із ліберальним міжнародним порядком, гарантом непохитності якого завжди були Сполучені Штати. Проте все може змінитися. Трамп, на думку газети, не є прихильником збереження цього усталеного порядку. Згідно з його словами, Америка Трампа вже більше не буде гарантом ліберального міжнародного порядку. Втім, одним із головних пріоритетів Трампа постає боротьба з радикальним ісламізмом на Близькому Сході, і саме тут вимальовується плацдарм його можливої співпраці з Росією. Відтак, як підсумовує швейцарський часопис, за цих умов Європа мусить добре вдягатися для холодної погоди і вчитися стояти за себе, якщо вона не хоче стати розмінною монетою.

ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Нова Ялта?»

Американський часопис Chicago Tribune опублікував матеріал «У той час, як Трамп готує своє обличчя для поцілунку Путіна, ось вам погляд у душу диктатора». Йдеться про вислів англійської мови «kissy face», що можна пояснити українською, як «обличчя, яке заплющило очі і витягнуло губи в очікуванні поцілунку». Автор статті, політичний оглядач Дейна Мілбенк, на початку пригадує свою першу зустріч із Володимиром Путіним під час візиту тодішнього президента США Джорджа Буша до Словенії. Тоді Джордж Буш, за словами автора, також ніяк не міг достатньо нахвалити російського керівника, визначивши його як такого, якому можна вірити. За словами Мілбенка, президент Буш також готував свій «kissy face» для Путіна, проте вже невдовзі президент США збагнув, із ким саме він має справу в особі Путіна, який став опонентом діям США в Іраку, нічим не допомагав стосовно проблеми іранської ядерної програми, закривав засоби інформації у себе в країні, кидав до в’язниці своїх опонентів та ще й вдерся до Грузії. Автор статті пише, що американський «kissy face» для Путіна було відновлено на самому початку президентства Барака Обами, коли той вирішив «перезавантажити» стосунки з Москвою. Росія відповіла на це зусиллями проти кроків США у Сирії, прихистком для Едварда Сноудена, анексією однієї частини української території і скеруванням війська та зброї до іншої. На додаток Обама ще й отримав російські хакерські напади на передвиборчу кампанію своєї однопартійки Гілларі Клінтон під час президентської кампанії.

Chicago Tribune пише, що незабаром настане черга Дональда Трампа готувати свій «kissy face» для Путіна. Американський часопис додає, що новообраний президент США вже й без того майже затискає російського диктатора у свої приязні обійми. До цих «обіймів» вже входили постійні висловлювання Трампа щодо його захоплення Путіним та замовчування питань щодо репресій та вбивств членів російської опозиції, до яких вдається режим Путіна. Автор статті пише, що 20 січня ми всі дізнаємось, наскільки міцними є ті обійми Трампа. Дейна Мілбенк припускає, що Трамп є просто невігласом, і з часом він таки збагне, що Путін не є другом. Іншим сценарієм, підтвердженням якого є призначення на ключові посади в новій адміністрації США наближених до Путіна Майкла Флінна та Рекса Тіллерсона, може бути те, що Трамп насправді є прихильником Путіна і готовий розв’язати руки російському диктаторові на міжнародній арені і, можливо, навіть взяти на озброєння путінські автократичні тенденції у США. Далі автор перераховує деякі показові моменти «послужного списку» Путіна, як от нашумілі вбивства політичних опонентів режиму Путіна – Бориса Немцова та Олександра Литвиненка, журналістки Анни Політковської, кидання за ґрати опального мільярдера Михайла Ходорковського. На міжнародній арені Кремль надає фінансування та вишкіл націоналістичним та крайньоправим партіям у Європі, використовуючи російські засоби інформації, інтернет-тролів та хакерів для розповсюдження дезінформації у США та Європі. Росія також, як наголошує американське видання, використовує дезінформацію, аби дестабілізувати український уряд після брутальної анексії українського Кримського півострова. Насамкінець автор статті Дейна Мілбенк промовляє, що ось такий-от є цей Путін, якого так хоче обійняти новообраний президент США. Отож, пане президенте, звертається до Трампа автор, будь ласка, приберіть свій «kissy face» від Путіна!

ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Заберіть це обличчя, готове до поцілунку!»