Ірак: внаслідок нападу на поліцейську дільницю загинули троє поліцейських

В Іраку внаслідок нападу терористів-смертників на поліцейську дільницю в північному місті Самарра загинули троє поліцейських.

Чиновники заявили, що четверо бойовиків з поясами смертників здійснили напад на дільницю в Самаррі пізно ввечері 2 січня, взявши під свій контроль офіс.

Перестрілка тривала кілька годин, закінчилася вранці 3 січня, усі четверо нападників загинули. Троє поліцейських – в тому числі підполковник – загинули і четверо поранені.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

Місто Самарра в провінції Салахеддін розташоване за 110 кілометрів на північ від столиці Іраку Багдада.

У місті є велика штаб-квартира іракських сил безпеки, тут також є важлива шиїтська святиня. Бойовики «Ісламської держави» вважають шиїтів єретиками.