Білки об’їдають людей

У Чернігові значно збільшилась популяція білок. Аби прогодувати себе та своє потомство руді гризуни переселяються ближче до людських господарств. Там «допомагають» господарям збирати врожай фруктів, ягід та горіхів. Науковці стверджують, що це цілком нормальне явище. Збільшення кількості білок спостерігають кожні вісім або десять років.

Чернігівка Валентина Нужна до білок вже звикла. Біля її будинку на околиці Чернігова руді гризуни живуть багато років. Але саме у 2016-му жінка стала помічати – білок стало значно більше. Такому сусідству тільки радіє.

Вони (білки) не бояться, не обходять стороною наш город і завжди тут спілкуються з нами

«Ми їх любимо, обожнюємо, хоча вони, як я їх називаю, крадійки руді. Але вони нам подобаються, ми їх приручаємо. Підгодовуємо, коли харчів у них немає. Залишаємо їм щось. І вони не бояться, не обходять стороною наш город і завжди тут спілкуються з нами», – розповідає Валентина Нужна.

Білки – справжні ласунки, каже Валентина Нужна. Полюбляють горіхи, полуницю, виноград і навіть персики.

«Приходять і за полуницею. А коли горіхи – то тільки так! Ще й лаються! Але ми їх не ганяємо – вистачить і їм, і нам. Починаємо з ними розмовляти. Вони дуже цікаво реагують – горіх тримають, можуть поклацати і повільно відійти на кілька кроків. Тільки відвернешся – вони знову біжать», – розповідає Валентина Нужна.

Зменшення лісів і хижаків збільшує популяцію білок – науковці

Збільшення кількості білок пані Валентина пояснює лояльним ставленням до них людей. А ось науковці називають інші причини. Одна з таких – знищення людиною їх природного середовища.

«Зараз ми спостерігаємо досить таки інтенсивну вирубку лісу. Як би там не було, а сосна, точніше, соснові шишки, насіння сосни – є непоганим харчовим об’єктом, який вживається тими самими білками. Рубається перш за все зріла сосна. Та, яка плодоносить», – пояснює зоолог Олександр Федун.

Чернігівські лісівники теж помітили, що білок стало значно більше. Таке швидке розмноження гризунів зі свого боку пояснюють зменшенням кількості хижаків, які полюють на рудих красунь.

Їхня кількість може коливатися в залежності від того, чи є в них на даний час природні вороги

«Це такі тварини, які швидко розмножуються, і їхня кількість може коливатися в залежності від того, чи є в них на даний час природні вороги такі як куниця, хижі птахи, чи немає розповсюдження епізоотів – хвороб, які можуть впливати на їхню популяцію», – розповідає головний спеціаліст відділу лісового господарства Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Дудко.

Ще одна причина міграції білок до населених пунктів – надзвичайно низький урожай жолудів дуба звичайного, який є одним з основних видів їхнього харчування. Але науковці заспокоюють: нашестя білок – це явище тимчасове. Незабаром популяція цих гризунів знову почне зменшуватися. До того ж, великої шкоди людям ці маленькі тваринки не зроблять.

Власникам присадибних ділянок радив би сильно не хвилюватися

«Для деревини вони ніякої шкоди не приносять, деревину вони не вживають. Тому власникам присадибних ділянок радив би сильно не хвилюватися. Правда, після них там на горищах може бути дещо трохи сміття у вигляді шкаралупи. Але я не думаю, що це так вже проблематично», – розповідає зоолог Олександр Федун.

На сусідство хвостатих гризунів треба дивитись позитивно, вважає Валентина Нужна. Жінка жартує – завдяки білкам-роззявам поряд із її городом тепер – цілий горіховий гай. Деревця виросли з тих горішків, які білки губили по дорозі. Пані Валентина запевняє – готова безкоштовно віддати бажаючим горіхові деревця від місцевих білок.