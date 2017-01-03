Фрейд і Путін

(Рубрика «Точка зору»)

Коли російські спікери говорять про таємні плани Заходу – це не більше за проекцію. Вони лише сповідаються нам у своїх намірах.

Радник президента Росії з інтернету Герман Клименко заявив, що Захід «хоче відключити» Росію від всесвітньої павутини. За його словами, країна має бути готова до несподіваних «агресивних дій» з боку світових столиць. І якщо вам здається, що це лише черговий прояв конспірології, на який немає сенсу звертати увагу, то ви помиляєтеся.

У психології є опис механізму проекції. Це ситуація, коли людина підсвідомо приписує власні якості, почуття і бажання іншій людині. По суті, цей психологічний механізм дозволяє людям виправдовувати багато своїх вчинків.

Саме цим, до речі, можна пояснити останні три роки російської зовнішньої політики. Коли Москва захоплює Крим – вона щиро переконана, що не завдає першого удару, а лише «дає здачі» у відповідь на «влаштований Заходом київський Майдан». Коли вона вторгається на Донбас – то говорить про те, що це «захист на випередження». Коли описує історії про «розіпнутих хлопчиків» і «звірства» «хунти» – то психологічно дає собі право на будь-які відповідні жорстокості. І отримує його – у своїх власних очах, незважаючи на те, що ніяких «розіпнутих хлопчиків» у реальності не було.

Психологи кажуть, що механізм проекції дозволяє людині вважати власні неприйнятні почуття, бажання і мотиви – чужими. І, як наслідок, дозволяє йому не відчувати за них відповідальність.

Вслухайтеся, що говорять російські напівофіційні спікери. Всі ті, хто регулярно в ефірі центральних російських телеканалів міркують про безжальний характер української держави. Ті, хто розповідають про бажання Заходу «розколоти» і «розчленувати» Росію. Ті, хто стверджують, що Брюссель і Вашингтон мріють «відібрати» у Москви Сибір і Далекий Схід. У цей момент вони можуть думати про те, що викривають. Але насправді вони лише сповідаються. У прямому ефірі. 24 години, сім днів на тиждень.

Усе це – лише опис того, що б вони хотіли зробити з тими, кого вважають своїми супротивниками. Те, що вони спробували б влаштувати, будь у них відповідні ресурси і можливості. Їхні спічі – це лише оконтурування їхньої власної бажаної картинки реальності.

До речі, проекція – один з основних захисних механізмів при параноїдному та істероїдному розладі особистості. Якщо врахувати, що все вище керівництво Росії складається з ветеранів спецслужб, для яких конспірологія – обов'язкова умова їх професійної діяльності – це збіг навряд чи можна вважати випадковим.

А тому, коли наступного разу ви почуєте від російських спікерів про «підступність» Заходу і «безжалісність» його планів – знайте, що це лише опис їхнього власного несвідомого. Такі речі потрібно слухати хоча б для того, щоб зрозуміти, наскільки глибока кроляча нора. Як мінімум доти, поки всі ці люди здатні впливати на наше майбутнє.

Павло Казарін – оглядач «Крим.Реалії»

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