Жителі прифронтового Виноградного неподалік Маріуполя поскаржилися новому очільнику ОБСЄ Себастіяну Курцу на недостатній контроль з боку місії. Третього січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц відвідали прифронтову зону поблизу Маріуполя: контрольно-пропускний пункт «Гнутове» та передмістя Маріуполя – селище Виноградне, яке у жовтні-листопаді 2016-го кілька разів потрапляло під обстріли російсько-сепаратистських сил. У Виноградному вони поспілкувалися із мешканцями та відвідали місцеву школу, де представники Червоного Хреста проводили заняття з мінної безпеки для тамтешніх вчителів. Від 1 січня 2017 року головування в ОБСЄ перейшло до Австрії.