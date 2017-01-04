Плани республіканців на перші 100 днів президентства Дональда Трампа

Упродовж виборчої кампанії більшість республіканців в Конгресі зберігали дистанцію від Дональда Трампа і навіть виступали з критикою на його адресу. Але після його перемоги лідери республіканців у Конгресі проголосили свою підтримку і засвідчили єдність цілей із новообраним президентом.

«Ми задоволені станом, в якому входимо в новий рік, щоб повернути цю країну на вірний шлях», – заявив речник Палати представників Пол Раян.

Успіх нового президента залежатиме від кількох визначальних рішень.

«Дональд Трамп захоче значно зменшити податки, паралельно з його обіцянкою значно збільшити витрати на оборону. І наскільки буде можливо, виконати свій план щодо інфраструктури, – каже експерт Інституту американського підприємництва Норм Орнштейн. – Тоді він зможе оголосити перемогу у запровадженні суттєвих змін наприкінці своїх перших ста днів президентства».

Для тих виборців, які своїм голосом забезпечили об’єднання уряду у Вашингтоні, успіх – це кроки в питаннях еміграції, економіки, скорочення урядових програм. Конгрес свій перший крок вже зробив ще до присяги майбутнього президента Трампа – законодавці намагаються скасувати реформу охорони здоров’я, яку запровадив президент Барак Обама. Але з маленькою перевагою в Сенаті Республіканська партія діє обережно, щоб не скасувати популярних частин реформи, відомої у США як Obamaсare, і зберегти собі політичні дивіденди для інших голосувань.

«У Сенаті достатньо демократів, щоб зірвати процес, якщо захочуть. Але до чого це призведе?» – запитує лідер більшості у Сенаті Мітч Макконел.

Кандидати на міністерські посади в новому уряді мають пройти через слухання у Сенаті і бути затверджені законодавцями. Як очікується, сенатори з обох партій ставитимуть чимало складних запитань до людей зі списку Трампа, багато з яких не мають жодного досвіду в урядуванні. У Палаті представників демократи чинитимуть опір планам, які давно виношує Пол Раян, а саме – скоротити ключові соціальні програми, передбачені в Obamaсare.

«Демократи в Конгресі та мільйони американців по всій країні дуже чітко заявляють: руки геть від медичної реформи!» – наголосила лідер демократичної меншості у Палаті представників Ненсі Пелосі.

Скорочення може піти врозріз з обіцянками Трампа зберегти ці програми. Тоді як в питанні торгівлі нового президента чекає серйозна опозиція в лавах своєї ж партії.

«Ми знаємо, що багато речей, які Трамп пообіцяв – це не те, чого домагаються республіканці у Конгресі. Тоді постає питання: наскільки далеко Трамп, розчарований тим, що Конгрес не робить того, чого він хоче, діятиме самостійно у рамках своїх повноважень?» – цікавиться експерт Норм Орнштейн.

Відповідь на це питання може показати, чи збережуть республіканці свою єдність після перших ста днів президента Дональда Трампа.