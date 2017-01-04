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04 січня 2017, Київ 13:18
Політика

Плани республіканців на перші 100 днів президентства Дональда Трампа

Дональд Трамп під час одного зі своїх передвиборчих виступів тримає гасло на підтримку вуглевидобутку, жовтень 2016 року

Дональд Трамп під час одного зі своїх передвиборчих виступів тримає гасло на підтримку вуглевидобутку, жовтень 2016 року

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Упродовж виборчої кампанії більшість республіканців в Конгресі зберігали дистанцію від Дональда Трампа і навіть виступали з критикою на його адресу. Але після його перемоги лідери республіканців у Конгресі проголосили свою підтримку і засвідчили єдність цілей із новообраним президентом.

«Ми задоволені станом, в якому входимо в новий рік, щоб повернути цю країну на вірний шлях», – заявив речник Палати представників Пол Раян.

Успіх нового президента залежатиме від кількох визначальних рішень.

«Дональд Трамп захоче значно зменшити податки, паралельно з його обіцянкою значно збільшити витрати на оборону. І наскільки буде можливо, виконати свій план щодо інфраструктури, – каже експерт Інституту американського підприємництва Норм Орнштейн. – Тоді він зможе оголосити перемогу у запровадженні суттєвих змін наприкінці своїх перших ста днів президентства».

Для тих виборців, які своїм голосом забезпечили об’єднання уряду у Вашингтоні, успіх – це кроки в питаннях еміграції, економіки, скорочення урядових програм. Конгрес свій перший крок вже зробив ще до присяги майбутнього президента Трампа – законодавці намагаються скасувати реформу охорони здоров’я, яку запровадив президент Барак Обама. Але з маленькою перевагою в Сенаті Республіканська партія діє обережно, щоб не скасувати популярних частин реформи, відомої у США як Obamaсare, і зберегти собі політичні дивіденди для інших голосувань.

«У Сенаті достатньо демократів, щоб зірвати процес, якщо захочуть. Але до чого це призведе?» – запитує лідер більшості у Сенаті Мітч Макконел.

Кандидати на міністерські посади в новому уряді мають пройти через слухання у Сенаті і бути затверджені законодавцями. Як очікується, сенатори з обох партій ставитимуть чимало складних запитань до людей зі списку Трампа, багато з яких не мають жодного досвіду в урядуванні. У Палаті представників демократи чинитимуть опір планам, які давно виношує Пол Раян, а саме – скоротити ключові соціальні програми, передбачені в Obamaсare.

«Демократи в Конгресі та мільйони американців по всій країні дуже чітко заявляють: руки геть від медичної реформи!» – наголосила лідер демократичної меншості у Палаті представників Ненсі Пелосі.

Скорочення може піти врозріз з обіцянками Трампа зберегти ці програми. Тоді як в питанні торгівлі нового президента чекає серйозна опозиція в лавах своєї ж партії.

«Ми знаємо, що багато речей, які Трамп пообіцяв – це не те, чого домагаються республіканці у Конгресі. Тоді постає питання: наскільки далеко Трамп, розчарований тим, що Конгрес не робить того, чого він хоче, діятиме самостійно у рамках своїх повноважень?» – цікавиться експерт Норм Орнштейн.

Відповідь на це питання може показати, чи збережуть республіканці свою єдність після перших ста днів президента Дональда Трампа.

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