У 2017 році ще активніше говоритимемо світу про порушення прав людини в окупованому Криму – Таміла Ташева

Анна Данилова

Координатор ініціативи «Крим SOS» Таміла Ташева займається активною правозахисною діяльністю, особливо, проблемою порушення прав людини на анексованому півострові. Крим.Реалії поговорили з Тамілою і дізналися, які значущі події для неї та організації відбулися в 2016 році, і які плани намічені на новий 2017 рік.

‒ Розкажіть, які події для Вас і Вашої організації мали важливе значення в 2016 році?

‒ Ми провели й організували дуже багато заходів на материковій частині України, але, по-перше, хочу відзначити наші виїзні місії до Криму, бо, як на мене, основним є збереження комунікацій та соціальних зв'язків з тими людьми, які живуть там. Пізніше, за підсумками поїздок спільно з Міжнародним партнерством з прав людини підготували звіт, а потім подали його до Міжнародного кримінального суду. Це звіт, що свідчить про порушення й утиски кримських татар та інших етнічних груп на анексованому півострові як злочини проти людяності. По-друге, ми запустили кампанію і цілеспрямовано обстоюємо права тих людей, яких викрали на території Криму, я нагадаю, що це мінімум 15 осіб, які невідомо де перебувають.

‒ Ви маєте на увазі акції, які щомісяця відбуваються під посольством Росії в Києві?

За нашими зверненнями було засідання робочої групи ООН щодо насильницьких зникнень людей на території анексованого Криму

‒ Так, саме їх. У грудні ми зібралися вже вшосте з вимогою знайти зниклих безвісти людей, і, зокрема, Ервіна Ібрагімова. Хочу зазначити, що за нашими зверненнями було засідання робочої групи ООН щодо насильницьких зникнень людей на території анексованого Криму. До цього жодна з міжнародних організацій не дивилася в такому контексті на насильницькі зникнення на півострові. До речі, зовсім скоро ми запускаємо міжнародну кампанію, яка називається «Find and free» («Знайти і звільнити») ‒ знайти людей, які зникли, і звільнити тих, хто перебуває в ув'язненні на території Криму. Це буде міжнародна кампанія, до якої мають намір приєднатися українська сторона, кримськотатарська діаспора і міжнародні організації.

‒ А як же акція «Free Ervin»? Чи продовжить вона існування в 2017 році?

‒ Акція «Free Ervin» входитиме в широку кампанію «Find and free», яку мають намір скоро презентувати. Звичайно ж, кожен місяць вихід під посольство (Росії ‒ ред.) ‒ це комунікування з російськими державними органами влади з вимогою знайти або звільнити людей, які зникли чи перебувають в ув'язненні. Це комунікування з міжнародними організаціями та структурами, це постійна робота з українськими державними органами влади.

‒ Вашим основним заняттям є правозахисна діяльність. А як же культура? Які культурні заходи Вам запам'яталися найбільше в 2016 році?

‒ Відбулася презентація фільму «Мустафа» ‒ стрічки про лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, над якою тривалий час працювала велика команда. І мені здається, відгук, який був, і подальша доля фільму, є основоположним досягненням. Думаю, це дійсно одне з найважливіших досягнень для мене в 2016 році.

До речі, в середині грудня ми повернулися з Анкари, де презентували фотовиставку Антона Наумлюка (незалежний російський журналіст, кореспондент російської служби Радіо Свобода ‒ ред.), присвячену більше правозахисній діяльності, жертвам окупаційного режиму в Криму. Наша організація досить багато часу приділяє культурі, тому що через культуру можна вирішити велику кількість питань, які стосуються соціальних комунікацій. Коли нам погано вдається зрозуміти один одного ‒ в цьому може допомогти саме культура.

‒ Які у Вас і Вашої організації плани на 2017 рік?

На 2017 рік заплановані важливі заходи в Парламентській асамблеї Ради Європи, в ООН, в Раді Європи, в Європейському парламенті, де ми плануємо знову розповісти про ті порушення, які відбуваються на території Криму, і про те, як допомогти людям на анексованому півострові, а також внутрішньо переміщеним особам

‒ У 2017 році у нас запланований активний старт кампанії «Find and free». Команда творців фільму «Мустафа» візьме участь у Берлінському кінофестивалі, а також ще в близько десяти фестивалях, де буде представлена стрічка. Показ фільму «Мустафа» в Туреччині, де вже є низка пропозицій щодо показу в кримськотатарській діаспорі. На 2017 рік заплановані важливі заходи в Парламентській асамблеї Ради Європи, в ООН, в Раді Європи, в Європейському парламенті, де ми плануємо знову розповісти про ті порушення, які відбуваються на території Криму, і про те, як допомогти людям на анексованому півострові, а також внутрішньо переміщеним особам на материковій Україні. Це буде активне продовження роботи, яку ми робимо упродовж майже трьох років. Наша організація дуже активно розвивається, зважає на помилки, змінює формати донесення інформації. Наприклад, 15 грудня ми відкривали фотовиставку, присвячену Миколі Семені (кримський журналіст, автор Радіо Свобода ‒ ред.). Ми розуміємо, що вуличні акції не завжди можуть донести ті меседжі, про які б хотілося поговорити. Через фотовиставку зможемо донести більше, ніж вийти до посольства Росії і говорити якісь певні меседжі. Ми змінюємо формати, які будуть більш зручними, більш дієвими.

Оригінал ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»