(Друкуємо мовою оригіналу)

2017 год будет уже третьим в истории переговоров в Минске. Часть экспертов считает, что «Минск» провален, часть говорит, что альтернативы ему не существует. Но уже сейчас делаются робкие прогнозы на то, какое политическое устройство будет на деоккупированных территориях, и как скоро там пройдут выборы. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что даже после наступления мира на Донбассе проводить там выборы сразу не стоит, чтобы снизить влияние России.

Минские переговоры – в тупике, но сепаратистам даже от этого лучше, так, не скрывая удовлетворенности итогами Минского процесса, заявляет представитель группировки боевиков в Минске Денис Пушилин: «Украина в 2016 году только затягивала, саботировала и срывала. Стоит ли нам сильно расстраиваться? Думаю, нет. Дело в том, что за этот год мы стали еще крепче и сильнее, и у нас еще больше признаков полноценного «государства».

Пушилин заявляет, что группировка «ДНР», которая в Украине признана террористической, за последний год приобрела все атрибуты «государства». Парадокс в том, что ни о каком «государстве ДНР» в Минских соглашениях не упоминается.

Минские переговоры ведутся уже третий год, никаких конкретных результатов нет, считает политолог Андрей Бузаров. Боевики, разумеется, заинтересованы в постоянной войне, говорит он. Но основные стороны переговоров – Украина и Россия – также не демонстрируют желания скорейшего мира, считает Андрей Бузаров.

«Я считаю, что заинтересованности в выполнении Минских соглашений нет ни у Киева, ни у Москвы. Я не видел со стороны двух этих политических сил желания урегулировать конфликт. Для того, чтобы урегулировать конфликт, нужно делать уступки. А последние заявления группировок «ДНР» показывают, что они никогда и не были нацелены на выполнение Минских соглашений», – считает Андрей Бузаров.

В 2017 году улучшения ситуации на Донбассе не будет, считает политический эксперт Владимир Фесенко. По его мнению, Москва займет выжидательную позицию и будет саботировать все мирные инициативы, поскольку Путин будет ожидать изменения геополитической карты мира.

«Путин будет ждать президентских выборов во Франции – апрель-май. Затем будет ждать выборов в Бундестаг в сентябре и формирование нового кабинета к концу года. Поэтому весь 2017 год будет в выжидательном режиме, но без конкретных результатов. Но если не будут приняты во внимание украинские позиции и политические реалии, то реализовать эти договоренности будет невозможно», – заявил Владимир Фесенко.

Однако украинские политики уже сейчас обсуждают возможные варианты политического устройства на Донбассе после его освобождения. Например, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью телеканалу «Эспресо» заявил, что жителям оккупированной части Донбасса еще несколько лет не нужно давать избирательных прав, чтобы снизить влияние России.

«Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере, два-три года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на Донбассе – ред.). Путин давно пытается «втюхать» нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация, или легитимизация существующих банд – это его условия», – заявил в интервью Георгий Тука.

А вот Себастьян Курц, новый председатель ОБСЕ, заявил, что полноценное прекращении огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

Согласно нескольких пакетов договоренностей, достигнутых на переговорах в белорусском Минске и известных вместе как Минские договоренности, на временно оккупированных территориях Донбасса местные выборы должны состояться только по украинскому законодательству и при участии международных наблюдателей.

Политические прогнозы до сих пор не подкреплены законодательно. В Конституции не определен статус оккупированного Донбасса. Также в законах не прописаны полномочия военно-гражданских администраций. Они созданы на основе указа президента.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)