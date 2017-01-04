На Закарпатті через негоду обмежено проїзд через усі перевали

Ужгород – Через сильні снігопади та хурделицю, які розпочалися у ніч на 4 січня, на Закарпатті обмежено рух великовагового транспорту через перевали. Рятувальники відправляють вантажні авто до місць тимчасового відстою і витягають тим часом зі снігових заметів інші автомобілі. На перевалах працює спецтехніка, у містах – комунальники розчищають дороги, а у засніжених селах трактори допомагають туристам добратися до трас. Із 25 знеструмлених населених пунктів без електрики досі залишаються 19.

Наразі всі перевали – Абранський, Латірський, Яблунецький, Ужоцький та Торунський – і автошляхи загальнодержавного значення в Закарпатській області залишаються обмеженими для проїзду великоваговим транспортом.

«Це рішення було ухвалене, аби забезпечити роботу дорожній службі розчистку дорожнього полотна і для того, щоб не створювали заторів фурам, які не обладнують свої колеса ланцюгами протиковзання, – пояснює Наталія Батир, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. – Є випадки, коли рятувальники буксирують великовагові авто, адже навіть маленькі узвишшя можуть бути для них нездоланними. 37 фур відбуксовано, це не тільки на перевалах, але й на об’їзній дорозі Ужгорода, Мукачівському, Свалявському районах. Знеструмленими залишаються 19 населених пунктів, роботи тривають».

Один із районів, що постраждав від негоди – Мукачівський. Андрій Данканич, виконувач обов’язків голови Мукачівської райдержадміністрації, каже, що таких снігопадів не було кілька років, але служби справляються з негодою.

«На ранок чотири населені пункти – Пузняківці, Тростяниця, Барбово та Грабово були знеструмлені. Три бригади працюють. Гілки дерев від навантаження обривають проводи. Дороги очищаються з самого ранку в усіх населених пунктах Мукачівського району, ходить транспорт. Був затор у напрямку Мукачево-Рогатин, там перевал у районі Зняцева. Рятувальники дали машину, всі затори ліквідували», – розповідає Данканич.

У ці дні відпочинок на Закарпатті – для екстремалів

Ужгородка Мирослава Несух виїхала з родиною на свята на Воловеччину. Кілька днів на лижах – і планували повертатися додому. Але ще на добу вирішили залишитися. «Вночі почалася хуртовина, заметіль, будиночок дерев’яний, все свистить! Вранці встали – всі машини були заметені снігом, – розповідає жінка. – Сподівалися, що «Нива» – радянський «джип» – подужає негоду. Але довелося його відкопувати, машина застрягла. Врешті докопали до землі, вдалося витягнути. Очікуємо трактор, який має нам прорити трасу, що ми спокійно спустилися і доїхали до основної траси. А там напевно будуть сюрпризи, бо, як повідомили, перевал закрили, розчищають від снігу».

За словами Несух, снігу за ніч намело 60-70 сантиметрів, заметіль не вщухає. У таку негоду сім’я потрапила вперше за сім років лижного відпочинку.

У хурделицю добиралися на Воловеччину до лижних витягів чимало туристів. Ужгородець Володимир Феськов опинився в горах у пік негоди. «Коли добралися до Нижніх Воріт, поліція зупинила фури. Ми вже повернули на Воловеччину, дорога була теж так-сяк чищена. У селах почали працювати трактори. Інколи машини зупинялися і не могли рушити. Також заважала погана видимість, метрів 20 було щось видно», – ділиться враженнями хлопець.

Синоптики прогнозують снігопади і наступної доби. Окрім того, очікують зниження температури до 20 градусів морозу вночі. На засіданні оперативного штабу рятувальники ухвалили рішення розгорнути додаткові стаціонарні пункти обігріву, а також передбачити роботу мобільних пунктів обігріву.