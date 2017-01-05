Суддів вже є кому звільняти (огляд преси)

Питаннями суддівського корпусу вже зовсім скоро буде займатися новий орган – сьогодні вступає в силу закон про Вищу раду правосуддя. Нова інстанція отримає можливість позбавляти недоторканності, відправляти у відрядження і звільняти суддів. Газета «Сегодня» розібралася в черговому етапі судової реформи.

Гривня вступає у не найщасливіший для себе рік. А коли їй буває несолодко, це позначається й на усіх українцях, пише газета «Україна молода». Із курсом долара пов’язано дві новини. Добра й погана. Остання в тому, що під кінець 2017 року американська валюта може доповзти до позначки 30 гривень за долар. Але добра новина в тому, що цю позначку долар не перетне – вимогою МВФ, на чий транш розраховує Україна, є утримання національної валюти стабільною. Докладніше газета розповідає в статті «Українці на «дієті».

У найближчі три місяці зарплати українців і ціни будуть повільно зростати, гривня слабшатиме, а бензин дорожчатиме. До таких висновків дійшли експерти «Сегодня», складаючи для газети економічний прогноз на початок 2017 року. Яким буде життя України у найближчі кілька місяців, йдеться в статті «Дожити до весни: долар і бензин готуються в політ».

Уже в цьому році в Україні повинен з'явитися Фонд енергоефективності, що спричинить масштабну термомодернізацію житла і, за твердженням експертів, скоротить витрати населення. Газета «Сегодня» з'ясувала, які зміни чекають на українців у 2017 році і до чого це призведе. Видання зазначає, що будинки будуть перевіряти на енергоефективність, а отримання субсидій можуть ускладнити.

Житлово-комунальну реформу, що почалася в 2015 році, тимчасово припинено, інформує газета «Голос України». Органи місцевого самоврядування не можуть далі виконувати Закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку». Про те, що загальмувало процес і коли він зрушить з місця, розповідає парламентське видання.