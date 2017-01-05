Мер Запоріжжя посів найнижчу сходинку індексу публічності в дослідженні «Опори»

Запоріжжя – Запорізький міський голова посів останнє місце у рейтингу публічності міських голів обласних центрів. Активісти громадянської мережі «Опора» уклали цей рейтинг після дослідження діяльності 11-ти міських рад. Вони вивчали роботу як міських голів, так і депутатського корпусу. Найбільш публічними серед мерів виявились очільники Івано-Франківська та Луцька.

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Аналізували відповіді на запити щодо публічної інформації, проводили моніторингові візити до муніципалітету, вивчали нормативні документи міської ради. Роботу мерії оцінювали за 210 критеріями, каже представник «Опори» Ярослав Храпський. Він зазначає, що практично в усіх категоріях міський голова Запоріжжя отримав низькі бали. Представник «Опори» радить Володимиру Буряку раз на два тижні проводити брифінги для журналістів і щомісяця зустрічатися з різними категоріями населення, як-то інваліди чи молодь.

Збільшити кількість годин для прийому громадян, спростити процедуру запису, бо зараз дуже складна процедура запису

«Збільшити кількість годин для прийому громадян, спростити процедуру запису, бо зараз дуже складна процедура запису: треба йти до мерії, в окремому кабінеті записуватися; якщо твоя проблема не вирішена заступниками, то допустять до мера. Дуже складно», – додає активіст.

Представники «Опори» також аналізували і наповнення сайту мерії, наявність на ньому публічної інформації. Ярослав Храпський зазначає, що робота над наповненням цього ресурсу теж не додасть балів міському голові Запоріжжя в індексі публічності.

«Якщо поглянути на сайті, розпорядження, в принципі публікуються, але практично немає розпоряджень про призначення на посаду. Ми дізнаємося через 2-3 місяці, що призначено нового керівника якогось КП. Також було б добре, якби були унормовані розділи на сайті міської влади – це регуляторна політика і розділ бюджету. Інформація за формальними ознаками може відповідати, але вона не систематизована, різними шрифтами, без дат», – зазначає експерт.

«Публічність мера – не в піарі»

Радіо Свобода звернулося до речника міського голови Запоріжжя Ольги Мішок, аби дізнатися, як Володимир Буряк оцінює ситуацію щодо своєї публічності. Втім, отримати особистий коментар міського голови Запоріжжя не вдалося. Як пояснила речник міського голови, під час свого річного звіту 23 грудня Володимир Буряк вже прокоментував свою непублічність, відповідаючи на питання представника «Опори».

Публічність мера – в його особистих зустрічах з громадянами, спілкуванні з трудовими колективами, просто з мешканцями

«Суть така, що публічність мера – це не стільки в його піарі, а скільки в його особистих зустрічах з громадянами, спілкуванні з трудовими колективами, просто з мешканцями. Так, тут він є абсолютно публічною і абсолютно доступною людиною. Окрім того, якщо це стосується журналістики, то кожен журналіст може на будь-якому заході підійти до мера і задати будь-яке питання», – пояснила Ольга Мішок.

Проблеми ж із наповненням сайту мерії і розміщенням публічної інформації на ньому у прес-службі міського голови обіцяють виправити до кінця 2017 року.

«Оскільки це установа не приватна, ми оголошували тендер, і є компанія, яка виграла тендер. В останній момент вже на етапі робіт, вони просто відмовилися це робити. Відповідно згідно із законодавством, ми знову змушені оголошувати новий тендер для того, щоб це відбулося без порушень», – каже Ольга Мішок.

Рейтинг 50% – можна відпочивати на лаврах?

Міський голова Запоріжжя – достатньо комунікабельна людина, ділиться своїми спостереженнями місцевий політтехнолог Ігор Громов. Та порівняно з попередниками Володимир Буряк не є активним у спілкуванні з медіа та громадськістю.

У більшій мірі тут провинна його команди, яка чи то не бажає вибудовувати більш професійні комунікації з громадськістю і городянами, чи то свідомо намагається убезпечити його від зайвої медійної активності

«Мені здається, у більшій мірі тут провинна його команди, яка чи то не бажає вибудовувати більш повні, більш професійні комунікації з громадськістю і городянами, чи то свідомо намагається убезпечити його від зайвої медійної активності. З однієї сторони, їх зрозуміти можна. Рейтинг Буряка понад 50% – ура, можна спочивати на лаврах», – каже експерт.

Та рейтинг близько 50% не є чимось унікальним на початку мерської каденції, зазначає політтехнолог. Такі ж показники були й у попередника чинного голови міста Олександра Сіна. Аби втримати їх, каже експерт, потрібно не лише опікуватися повсякденною життєдіяльністю, а й займатися проектами з перетворення міського середовища. Як приклад, наводить діяльність Олександра Поляка, що двічі обирався головою міста у 2000 та 2002 роках та здобув серед запоріжців ім’я «народного мера».

«Ті ж 50% Сіна не допомогли йому перейти на 2-у каденцію. Буряк чимось зараз нагадує Сіна. Якогось запалу, якихось особливих речей для міста він не робить. Всі хвалять Буряка, скільки зроблено доріг, але ж при Сіні так само було зроблено. Сін як градоночальник був набагато ефективнішим Поляка. Поляк завалив два опалювальних сезони, при Поляку вимикали гарячу воду, при ньому не робились дороги, але маючи ось таку чудову «картинку», як реконструкція проспекту, йому городяни все вибачали», – зазначає політтехнолог.

Непублічність Володимира Буряка, зазначає експерт, поки не впливає на його рейтинг. Втім, вона матиме значення на наступних мерських виборах: шанси на перемогу матиме кандидат, який вибудує більш ефективну комунікацію зі ЗМІ та громадськістю, ніж чинний міський голова.