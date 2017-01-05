Що Путін запропонує Трампу в обмін на Україну, Сирію? – екс-посол США в Україні

Суть стосунків між США та Росією може змінитись лише у тому випадку, якщо Москва здатна буде запропонувати Вашингтону певний вигідний для Америки обмін. Про це пише експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.

Пайфер зазначає, що найбільш передбачуваним наслідком обрання президентом США Дональда Трампа стане зміна тональності у відносинах між Вашингтоном та Московою. Натомість, переконаний експерт, характер цих відносин – який зараз визначається політикою санкцій Заходу щодо Росії через її дії в Україні тощо – буде непросто змінити за суттю, адже однобічне зняття санкцій США не несе жодної вигоди для останніх.

«Покращення тональності у відносинах може бути корисним, але значно важливіше те, що відбудеться співмірна зміна суті... Новообраний президент говорив, що він майстер укладати вигідні угоди. Ми виходимо з того, що тепер він буде прагнути укладати угоди в інтересах США. Це буде непросто», – міркує Пайфер.

«Почнемо з України? Трамп може вирішити зняти санкції з Росії та визнати анексію Криму. Ці кроки покращать відносини із Росією, але що він за це виторгує для США?» – наголошує Пайфер.

«Путін та інші російські посадовці не говорили нічого, що дозволило б думати, що вони готові дати США щось, що виправдало би дії Трампа», – підкреслив екс-посол США в Україні.

«Офіційна позиція Росії полягає у тому, що США мають не лише зняти санкції , але і компенсувати Москві збитки за їх наслідки», – пише Пайфер.

Експерт також наголосив, що не бачить варіантів вигідних пропозицій з боку Росії і за іншими проблемними сферами американо-російських відносин: конфліктом у Сирії та контролем за поширенням озброєнь.