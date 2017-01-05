Російський слід у кібератаках проти США? ЖИВИЙ БЛОГ

Директор Національної розвідки Джеймс Клеппер згоден із висновком ЦРУ про те, що російські хакери втрутилися в американські вибори. Про це повідомляє The Washington Post.
A Reuters із посиланням на власні джерела повідомляє, що американські спецслужби мають достатньо доказів причетності Росії до «зливу» електронних листів Демократичної партії.
Обраний президентом США Дональд Трамп хоче обмежити повноваження директора національної розвідки, пише CNN.
А за даними Wall Street Journal він також планує скоротити розвідувальне співтовариство США. Зокрема, перерозподілити людські ресурси в ЦРУ.
За даними газети, одним із однодумців та організаторів таких змін є радник Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Майкл Флінн, який очолював Розвідувальне управління Міністерства оборони США, поки чинний директор національної розвідки Джеймс Клеппер і інші не добилися його зміщення в 2014 році.
Дональд Трамп часто виступає з критичними зауваженнями на адресу американських спецслужб. Він також скептично ставиться до висновків розвідки про те, що саме Росія стоїть за кібератаками з метою вплинути на результати президентських виборів в США.
Дональд Трамп звинувачує медіа у перекручуванні його позиції та заявляє, що він не виступає проти спецслужб, а дуже їх підтримує
Про «гарячу» тему передвиборчого процесу та власне президентських виборів у США – хакерські атаки – говоритимуть на сенатському комітеті зі збройних сил о 16:30 за київським часом.
Його скликав Джон Маккейн та запросив до доповіді директора Офісу національної розвідки Джеймса Клеппера, заступника міністра оборони з питань розвідки Марселя Леттра ІІ та командуючого об’єднаним кіберкомандуванням США адмірала Майкла Роджерса.
Представники Білого дому та розвідки США неодноразово вказували на те, що до кібер-атак у день виборів та «зливу» листів Демократичної партії у WikiLeaks може бути причетна Росія. Утім, офіційних доказів цього до сьогодні не було оприлюднено. Ймовірно, про російських хакерів згадають саме на цьому комітеті.
Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах США, заявляє, що не вірить у причетність Росії. Натомість, ще чинний американський лідер Барак Обама 29 грудня видав указ, яким посилив санкції проти Росії. Зокрема, вислав з Америки 35 російських дипломатів. Серед причин для цього вказуються російські хакерські атаки на США.
Перші особи Росії спростовують причетність держави до цих кібер-атак.