Російський слід у кібератаках проти США? ЖИВИЙ БЛОГ

Обраний президентом США Дональд Трамп хоче обмежити повноваження директора національної розвідки, пише CNN.

А за даними Wall Street Journal він також планує скоротити розвідувальне співтовариство США. Зокрема, перерозподілити людські ресурси в ЦРУ.

За даними газети, одним із однодумців та організаторів таких змін є радник Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Майкл Флінн, який очолював Розвідувальне управління Міністерства оборони США, поки чинний директор національної розвідки Джеймс Клеппер і інші не добилися його зміщення в 2014 році.

Дональд Трамп часто виступає з критичними зауваженнями на адресу американських спецслужб. Він також скептично ставиться до висновків розвідки про те, що саме Росія стоїть за кібератаками з метою вплинути на результати президентських виборів в США.

Дональд Трамп звинувачує медіа у перекручуванні його позиції та заявляє, що він не виступає проти спецслужб, а дуже їх підтримує