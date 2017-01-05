Перспективи нової війни Росії на Донбасі (світова преса)

Останні войовничі заяви російських оглядачів про Україну мають тривожити весь світ, вважає американський професор Олександр Мотиль. Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв відкинув ідею компромісу з Росією на засадах, які висував мільярдер Віктор Пінчук. Канадська гуманітарна організація відправляє допомогу пожежникам на сході України. Про це докладніше – в огляді західних публікацій.

Росія, можливо, планує наступальну наземну війну в Україні, пише професор Олександр Мотиль у коментарі для аналітичного центру Atlantic Council. Він звертає увагу на останні заяви російських урядовців, які просувають «сирійський варіант» для України.

У демократичних країнах загалом аналітики висловлюють власну думку, а в авторитарних – вони часто виступають від імені лідера, зауважує професор політології Ратгерського університету.

Наприкінці грудня старший експерт Центру військово-політичних досліджень престижного Московського державного інституту міжнародних відносин Михайло Александров порадив розпочати масштабний наступ на Донбасі за підтримки російської авіації і далекобійних систем, якщо Україна серйозно порушить умови перемир’я.

Теж наприкінці грудня в студії популярної телевізійної програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» обговорювали, як Росія і її ставленики мають захоплювати українські міста. Ростислав Іщенко, колишній український журналіст, що перейшов на бік Москви, порадив Росії бути обережною, надсилаючи свої сухопутні війська в українські міста, бо це призведе до значних російських втрат. У відповідь Володимир Соловйов сказав: «Ми взяли Алеппо досить швидко. Там ми навчалися вирішувати завдання подібним чином. Більше того, «армія» «ДНР» навчилася воювати в містах. Не потрібно турбуватися. Народ України не буде за них воювати», маючи на увазі українську владу.

І, нарешті, російський економіст і телеведучий, а ще колишній співробітник Адміністрації президента Росії Михайло Хазін запропонував розділити Україну між Польщею та Росією. Мовляв, на південному сході України треба заборонити українську мову і культуру, а південь (Киїіську, Сумську і Чернігівські області) перетворити на агарну глибинку без промисловості і Збройних сил. На жаль, каже Хазін, «кілька мільйонів людей не вдасться реформувати». Що ж тоді Росія має з ними робити? «Їх треба буде частково знищити, частково видворити», – пропонує Хахін і додає, що «надлишкове населення» варто депортувати на російський Близький Схід.

Олександра Мотиля особливо лякає те, що подібні заяви роблять у прозаїчній манері, немовби повітряні удари та етнічні чистки це нормальні варіанти.

Російська політична культура стає брутальнішою. Але, крім слів, чи потягне Росія війну? Можливо, наголошує Олександр Мотиль, але попереджає, що втрати будуть дуже великими. З оцінками деяких американських експертів, для окупації Донбасу Росії знадобиться від 27 до 134 тисяч вояків, а всієї України – 866 тисяч. На початку 2014 року в України було лише 6 тисяч солдатів, а зараз близько ста тисяч, вже з досвідом, а також сучасніша техніка.

Перспектива втрат зупинила б раціонального лідера, але впевненості щодо намірів російського лідера Володимира Путіна немає, тому цього вже має бути достатньо для занепокоєння всього світу, вважає Олександр Мотиль.

«Страх і слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії», пише на шпальтах газети The Wall Street Journal заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Таким чином він відповів на пропозиції мільярдера Віктора Пінчука про компроміс з Росією, які той висловив на шпальтах цього ж видання.

Костянтин Єлісєєв підтримав заклик до миру до Донбасі, але не компроміс, який «базується на побоюваннях». «Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України», – наголошує представник української влади. – «Ні – торгівлі територією України, чи це Донбас, чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир. Ні виборам на Донбасі, доки російські чоботи (військові) залишаються на українській землі». За словами Єлісєєва, «домовленості на умовах Росії є неправильною політикою».

«Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – наголошував Віктор Пінчук у своїй публікації.

Канадська телекомпанія CBC повідомляє про гуманітарну допомогу, яка відправляється на Донбас. Волонтери з канадської гуманітарної організації GlobalFire у середу пакували захисні шоломи, черевики, спеціальні костюми і маски, які за допомогою Конгресу українців Канади привезуть до Маріуполя.

Частина захисного обладнання може вважатися у Канаді застарілим, але працівники GlobalFire обіцяють привести його у робочий стан. Без такої допомоги українські пожежники будуть наражатися на більший ризик і їм буде важче рятувати життя, вважає канадська гуманітарна організація.

GlobalFire почав працювати з Україною у 2014 році і це вже його четвертий вантаж для допомоги українцям.

«У співпраці з Конгресом українців Канади GF підтримує пожежників, що захищатимуть цивільне населення у зоні конфлікту на сході України»