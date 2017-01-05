(Друкуємо мовою оригіналу)

«Министерство экономического развития» группировки «ДНР» с 6 января собирается проводить 67 продуктовых «ярмарок низких цен» на подконтрольной этой группировке территории – в Донецке, Горловке, Торезе, Ясиноватой, Шахтерске и Зугрэсе. Боевики обещают дешевые продукты и большой ассортимент. Однако эксперты замечают, что цены даже на ярмарках вряд ли будут ниже, чем на подконтрольной территории. А такие распродажи проводятся для предотвращения социального взрыва.

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Согласно заявлению, размещенному на сайте «министерства» группировки «ДНР», часть продуктов на «ярмарках низких цен» произведена на подконтрольной «ДНР» территории, а цены на них ниже, чем обычно в донецких магазинах.

«Приглашаем всех жителей и гостей «Донецкой народной республики» посетить ярмарочные мероприятия, которые будут проводиться в январе 2017 года. Они порадуют покупателей широким ассортиментом продукции, произведенной в том числе и местными товаропроизводителями, по доступным ценам».

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Переселенка из Донецка Светлана (имя изменено в целях безопасности ‒ ред.) отправилась на новогодние праздники в родной город и жалуется, что после Киева ее разочаровало качество продуктов в магазинах и цены на них.

«Я вообще не довольна всем. Качество продуктов в Донецке гораздо ниже, чем в Киеве. Если говорить о молочных изделиях, то их много, но нам один мужчина сказал, что масло лучше брать белорусское, но если его фасуют в «ЛНР», то нужно проходить мимо этого масла. Катастрофическая ситуация с соусами, все привозное из России. Мясо есть, но вот я варю бульон, как обычно я его варю в Киеве, но, при этом, сам бульон не получается, не наваристый, хотя там 4 куриные ноги. По вкусу он как вода соленая» ‒ рассказывает дончанка.

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Экономист Олег Устенко уверен, что объективных факторов для того, чтобы цены на продукты на территории ОРДЛО сравнялись с или стали ниже, чем на подконтрольной Украине территории, нет.

«Чтобы цена была ниже, всегда нужен достаточный уровень конкуренции. Насколько конкурентна эта среда для предприятий среди этих непризнанных «республик»? Уверен, что она ниже, чем уровень конкуренции в России или Украине», ‒ считает экономист.

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Евгения Ярошенко, подобные «ярмарки» должны снизить риск социального взрыва на неподконтрольных территориях. При этом риск такого взрыва пока достаточно низок.

«Риск социального взрыва в ОРДЛО будет расти только тогда, когда будет расти социально-экономический контраст. Например, между Краматорском и Донецком, Северодонецком и Луганском. Когда граждане, которые пересекают линию разграничения, будут понимать, что «русский мир» ничего, кроме войны и нищеты, не принес», ‒ говорит он.

Рынок же продуктов на территории ОРДЛО, по словам эксперта, частично формируется и из товаров, завозимых с подконтрольных Украине территорий. Этому способствует достаточно высокий уровень контрабанды через линию разграничения.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)