Подвійні стандарти війни на Донбасі (огляд преси)

Характерна ознака війни на Донбасі – подвійні стандарти, стверджує експерт «Газети по-українськи». За 1000 днів бойових дій так і не запровадили термін «війна», вживається лише поняття АТО. Немає програми розвитку Збройних сил. Усім сектором безпеки керують у ручному режимі. Через це рівень патріотизму падає, переконує видання. За таких умов неможливо збудувати професійну армію, бо вона передбачає зміну ставлення до солдатів. До того ж досі ніхто не відповів за трагедії – починаючи зі збитого над Луганським аеропортом літака і до Іловайського котла. На цьому в «Газеті по-українськи» наголошує військовий експерт Валентин Бадрак.

Газета «Сегодня» нагадує, що народні депутати під купол Верховної Ради повернуться тільки 17 січня. І хоч перші тижні 2017 року у них позначені як робота в комітетах, комісіях, фракціях і з виборцями, парламентарі чесно зізналися журналістам, що святкуватимуть і відпочиватимуть. Видання пише, що незважаючи на підвищення зарплат із 6 до 17 тисяч гривень, чимало парламентаріїв вирішили провести різдвяно-новорічні свята в Україні. Про те, яким курортам в Україні і за кордоном надають перевагу народні обранці, газета розповідає в статті «Канікули нардепів: Карпати та Італія».

У цьому ж числі «Сегодня» інформує, що директорам шкіл, а також головним лікарям у лікарнях дозволили не заповнювати електронні декларації про доходи. Про це сказано в остаточних положеннях закону «Про Вищу раду правосуддя», який вступив в дію 5 січня. При цьому звітність залишилася обов'язковою для керівників медустанов центрального, обласного, районного і міського рівнів. Серед працівників освіти, яких зобов'язали повідомляти про свої доходи, залишилися президент і віце-президенти НАН України, зазначає газета.

За останній тиждень в Україні кількість приватних підприємців скоротилася майже на 11 тисяч, інформує газета «Голос України». Причиною масового закриття стали зміни до закону, які передбачають введення нового податку. Про те, з якими проблемами стикнулися підприємці та хто скористався з сум'яття, спричиненого масовим «попитом» на ліквідацію, йдеться в статті «АрмагеФОП: у держреєстраторів черги охочих закрити підприємницьку діяльність».