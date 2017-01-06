Якщо Верховна Рада забуде про авторинок, він зросте на третину – експерт

Продажі автівок в Україні продовжують зростати. Це констатують і урядовці, і автовиробники. Після рекордного падіння 2014 року оживати авторинок почав торік і продовжить зростати цьогоріч, прогнозують експерти. За їхніми оцінками, протягом нового року українці куплять понад 80 тисяч машин – на третину більше, ніж минулого року. І найбільше зростає популярність автівок «преміум» класу.

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Український авторинок обвалився 2014 року. Це було рекордне падіння за майже 15 років. Налагоджуватися ситуація з продажем почала торік. Тоді українці купили близько 60 тисяч автомобілів, що на 40% більше, ніж позаторік. Гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко прогнозує: позитивна тенденція зберігатиметься і в 2017 році. Цьогоріч продажі зростуть ще на третину.

Люди зрозуміли, що українська економіка поступово стабілізується і зараз наважуються витрачати раніше заощаджені кошти, пояснює експерт.

Сценарій – оптимістичний, коли Верховна Рада не буде втручатися в законодавство і нічого не псуватиме на автомобільному ринку

«Є два сценарії – оптимістичний, коли Верховна Рада полетить кудись на місяць і її рік не буде в Україні, тобто вона не буде втручатися в законодавство і нічого не псуватиме на автомобільному ринку. Якщо вони забудують про авторинок, то ріст становитиме 30-35%. Чому я так вважаю? Тому що в Україні колосальний відкладений попит на автомобілі. Тобто люди відкладали покупки, і зараз цей попит має бути реалізований», – розповідає Назаренко і зазначає: за песимістичного сценарію український авторинок знову зупиниться.

Ринок має регулювати попит і конкуренція

Міністерство економічного розвитку і торгівлі також фіксує зростання попиту на українському авторинку. За словами першого віце-прем’єра, міністра економічного розвитку Степана Кубіва, нині лише військове автомобілебудування є стратегічним сектором для держави. Решту авторинку має регулювати попит та конкуренція.

Міністерство не повинно встановлювати той чи інший ринок, коли ми говоримо про легкові автомобілі

«Є велике зростання купівлі автомобілів, і ми це відчуваємо за статистикою. Відносно росту чи не росту – це покаже відповідно сам ринок, який саморегулюється. Міністерство не повинно встановлювати той чи інший ринок, коли ми говоримо про легкові автомобілі. Коли ж ми говоримо про оборонну військову галузь, то ми створили ланцюг не тільки додатковий, а й нові види виробництва військової техніки: малої, середньої, габаритної», – констатує Степан Кубів.

Попит зростатиме

Продажі зростатимуть, підтверджує Сергій Матусяк, головний редактор журналу «Автоцентр», на скільки – залежить від того, якою буде економічна ситуація в країні. Він погоджується: зараз здебільшого спрацьовує ефект відкладеного попиту.

Пожвавилося кредитування автомобілів

«Сьогодні є верстви населення, у яких є гроші – це ІТ-сфера, це високі технології, це управління, іноземні компанії і сільське господарство. У них доходи прив’язані до іноземної валюти, тому вони можуть собі дозволити купувати автомобілі. Крім того, зараз пожвавилося кредитування автомобілів і сьогодні на деякі марки вже 20-30% продажів припадає на кредитні продажі, чого раніше взагалі не було», – каже Матусяк.

За словами експерта, в Україні склалася нетипова ситуація: найбільше зростає популярність автівок «преміум» класу. Покупці – заможні люди, які мають змогу оновлювати транспорт щокілька років – вони і тримають український ринок в тонусі, зазначає експерт. Натомість машини середнього та нижньоцінового класу значно поступаються в попиті, однак, зауважує, у 2017 році ситуація зміниться.

«Продажі авто середнього класу будуть зростати більше, ніж раніше. Крім того, буде рости попит на кросовери, сьогодні вже майже 50% ринку це кросовери та позашляховики, а наступного року – точно буде більше», – прогнозує експерт.

Матусяк застерігає: ринок знову почне лихоматинити, якщо законодавці ухвалять «популістичні закони», на кшталт ввезення автівок в Україну без мита.

Зростання продажів – показник росту економіки

Пожвавлення автомобільного ринку помітне передовсім через різке його падіння у 2014 році. Однак це ще не той попит, що був до війни, зазначає вчений-економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

«Стрімкості я не очікую, тому що не так багато коштів у людей. Стрімкості – ні, але те, що він буде і далі зростати, я думаю, так», – говорить економіст.

Пожвавлення попиту на авто напряму пов’язане зі зростанням економіки країни, пояснює Жаліло. Каже, люди дочекалися, поки ситуація трохи стабілізувалася і поспішають здійснити покупку.

Без пожвавлення економіки, без того, щоб у людей доходи почали зростати, це не спрацювало б

«Валютна нестабільність, нестабільність банківської системи, інфляція завжди спонукає до того, щоб позбуватися грошей. І вкладати в якісь покупки, які людина планувала або вважає доцільними. Без пожвавлення економіки, без того, щоб у людей доходи почали зростати, це не спрацювало б в напрямку купівлі авто, тому що нестабільність вона змушує якісь запаси формувати, а тут очевидно, що запаси очевидно сформовані, вони бачать, що їхнє становище принаймні не погіршується, і тоді вони купують автомобіль», – пояснює експерт.

У 2017 році в Україні продовжує діяти екологічний стандарт Євро-5. На Євро-6 країна планує перейти наступного року.