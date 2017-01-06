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06 січня 2017, Київ 09:03
Економіка

Якщо Верховна Рада забуде про авторинок, він зросте на третину – експерт

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Продажі автівок в Україні продовжують зростати. Це констатують і урядовці, і автовиробники. Після рекордного падіння 2014 року оживати авторинок почав торік і продовжить зростати цьогоріч, прогнозують експерти. За їхніми оцінками, протягом нового року українці куплять понад 80 тисяч машин – на третину більше, ніж минулого року. І найбільше зростає популярність автівок «преміум» класу.

Український авторинок обвалився 2014 року. Це було рекордне падіння за майже 15 років. Налагоджуватися ситуація з продажем почала торік. Тоді українці купили близько 60 тисяч автомобілів, що на 40% більше, ніж позаторік. Гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко прогнозує: позитивна тенденція зберігатиметься і в 2017 році. Цьогоріч продажі зростуть ще на третину.

Люди зрозуміли, що українська економіка поступово стабілізується і зараз наважуються витрачати раніше заощаджені кошти, пояснює експерт.

Сценарій – оптимістичний, коли Верховна Рада не буде втручатися в законодавство і нічого не псуватиме на автомобільному ринку
Олег Назаренко

«Є два сценарії – оптимістичний, коли Верховна Рада полетить кудись на місяць і її рік не буде в Україні, тобто вона не буде втручатися в законодавство і нічого не псуватиме на автомобільному ринку. Якщо вони забудують про авторинок, то ріст становитиме 30-35%. Чому я так вважаю? Тому що в Україні колосальний відкладений попит на автомобілі. Тобто люди відкладали покупки, і зараз цей попит має бути реалізований», – розповідає Назаренко і зазначає: за песимістичного сценарію український авторинок знову зупиниться.

Ринок має регулювати попит і конкуренція

Міністерство економічного розвитку і торгівлі також фіксує зростання попиту на українському авторинку. За словами першого віце-прем’єра, міністра економічного розвитку Степана Кубіва, нині лише військове автомобілебудування є стратегічним сектором для держави. Решту авторинку має регулювати попит та конкуренція.

Міністерство не повинно встановлювати той чи інший ринок, коли ми говоримо про легкові автомобілі
Степан Кубів

«Є велике зростання купівлі автомобілів, і ми це відчуваємо за статистикою. Відносно росту чи не росту – це покаже відповідно сам ринок, який саморегулюється. Міністерство не повинно встановлювати той чи інший ринок, коли ми говоримо про легкові автомобілі. Коли ж ми говоримо про оборонну військову галузь, то ми створили ланцюг не тільки додатковий, а й нові види виробництва військової техніки: малої, середньої, габаритної», – констатує Степан Кубів.

Попит зростатиме

Продажі зростатимуть, підтверджує Сергій Матусяк, головний редактор журналу «Автоцентр», на скільки – залежить від того, якою буде економічна ситуація в країні. Він погоджується: зараз здебільшого спрацьовує ефект відкладеного попиту.

Пожвавилося кредитування автомобілів
Сергій Матусяк

«Сьогодні є верстви населення, у яких є гроші – це ІТ-сфера, це високі технології, це управління, іноземні компанії і сільське господарство. У них доходи прив’язані до іноземної валюти, тому вони можуть собі дозволити купувати автомобілі. Крім того, зараз пожвавилося кредитування автомобілів і сьогодні на деякі марки вже 20-30% продажів припадає на кредитні продажі, чого раніше взагалі не було», – каже Матусяк.

За словами експерта, в Україні склалася нетипова ситуація: найбільше зростає популярність автівок «преміум» класу. Покупці – заможні люди, які мають змогу оновлювати транспорт щокілька років – вони і тримають український ринок в тонусі, зазначає експерт. Натомість машини середнього та нижньоцінового класу значно поступаються в попиті, однак, зауважує, у 2017 році ситуація зміниться.

«Продажі авто середнього класу будуть зростати більше, ніж раніше. Крім того, буде рости попит на кросовери, сьогодні вже майже 50% ринку це кросовери та позашляховики, а наступного року – точно буде більше», – прогнозує експерт.

Матусяк застерігає: ринок знову почне лихоматинити, якщо законодавці ухвалять «популістичні закони», на кшталт ввезення автівок в Україну без мита.

Зростання продажів – показник росту економіки

Пожвавлення автомобільного ринку помітне передовсім через різке його падіння у 2014 році. Однак це ще не той попит, що був до війни, зазначає вчений-економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

«Стрімкості я не очікую, тому що не так багато коштів у людей. Стрімкості – ні, але те, що він буде і далі зростати, я думаю, так», – говорить економіст.

Пожвавлення попиту на авто напряму пов’язане зі зростанням економіки країни, пояснює Жаліло. Каже, люди дочекалися, поки ситуація трохи стабілізувалася і поспішають здійснити покупку.

Без пожвавлення економіки, без того, щоб у людей доходи почали зростати, це не спрацювало б
Ярослав Жаліло

«Валютна нестабільність, нестабільність банківської системи, інфляція завжди спонукає до того, щоб позбуватися грошей. І вкладати в якісь покупки, які людина планувала або вважає доцільними. Без пожвавлення економіки, без того, щоб у людей доходи почали зростати, це не спрацювало б в напрямку купівлі авто, тому що нестабільність вона змушує якісь запаси формувати, а тут очевидно, що запаси очевидно сформовані, вони бачать, що їхнє становище принаймні не погіршується, і тоді вони купують автомобіль», – пояснює експерт.

У 2017 році в Україні продовжує діяти екологічний стандарт Євро-5. На Євро-6 країна планує перейти наступного року.

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