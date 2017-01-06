Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
06 січня 2017, Київ 16:34
Фотогалереї

2016 рік: Крим у житті Петра Порошенка (фотогалерея)

Прес-служба адміністрації президента України надала фотозвіт про роботу Петра Порошенка в 2016 році. Які події, пов'язані з Кримом, сталися у житті українського президента за рік – у галереї Крим.Реалії.
&laquo;Пане Путін, це Ваша агресія, а не громадянська війна в Україні. І це не громадянська війна в Криму, а ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна в Сирії, це ваше бомбардування цивільного населення в Сирії. І це демонстрація того, що ми живемо з Росією в паралельних світах&raquo;, &ndash; Петро Порошенко. Прес-центр Мюнхенської конференції з питань безпеки. Мюнхен, Німеччина, 13 лютого 2016 року
1

«Пане Путін, це Ваша агресія, а не громадянська війна в Україні. І це не громадянська війна в Криму, а ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна в Сирії, це ваше бомбардування цивільного населення в Сирії. І це демонстрація того, що ми живемо з Росією в паралельних світах», – Петро Порошенко. Прес-центр Мюнхенської конференції з питань безпеки. Мюнхен, Німеччина, 13 лютого 2016 року

Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв, колишні ув&#39;язнені в Росії, обіймаються на борту українського літака ЗСУ на шляху в Україну. 14 червня 2016 року
2

Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв, колишні ув'язнені в Росії, обіймаються на борту українського літака ЗСУ на шляху в Україну. 14 червня 2016 року

Зустріч президента України Петра Порошенка зі звільненими з російської в&#39;язниці Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком.
3

Зустріч президента України Петра Порошенка зі звільненими з російської в'язниці Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком.

Літак з Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком приземлився у аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;. Їх відразу повезли до лікарні. Київ, Україна, 14 червня 2016 року
4

Літак з Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком приземлився у аеропорту «Бориспіль». Їх відразу повезли до лікарні. Київ, Україна, 14 червня 2016 року

Петро Порошенко і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на відкритті виставки &laquo;Золото нації. Наближення&raquo; у Second Floor Art Center. Київ, Україна, 17 травня 2016 року
5

Петро Порошенко і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на відкритті виставки «Золото нації. Наближення» у Second Floor Art Center. Київ, Україна, 17 травня 2016 року

Петро Порошенко під час зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. &laquo;Однією з основних тем переговорів з керівництвом Туреччини було питання захисту прав кримських татар і координація спільних дій щодо повернення суверенітету України над Кримським півостровом&raquo;, &ndash; Петро Порошенко. Анкара, Туреччина, 9 березня 2016 року
6

Петро Порошенко під час зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. «Однією з основних тем переговорів з керівництвом Туреччини було питання захисту прав кримських татар і координація спільних дій щодо повернення суверенітету України над Кримським півостровом», – Петро Порошенко. Анкара, Туреччина, 9 березня 2016 року

Петро Порошенко присвоїв співачці Джамалі, переможцю конкурсу &laquo;Євробачення&raquo;, почесне звання &laquo;Народна артистка України&raquo;. Київ, 16 травня 2016 року
7

Петро Порошенко присвоїв співачці Джамалі, переможцю конкурсу «Євробачення», почесне звання «Народна артистка України». Київ, 16 травня 2016 року

Петро Порошенко і його дружина Марина запросили на сольний концерт Джамали в Києві учасників АТО і дітей з інвалідністю. 24 травня 2016 року
9

Петро Порошенко і його дружина Марина запросили на сольний концерт Джамали в Києві учасників АТО і дітей з інвалідністю. 24 травня 2016 року

Дивитись коментарі

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG