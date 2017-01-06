Прес-служба адміністрації президента України надала фотозвіт про роботу Петра Порошенка в 2016 році. Які події, пов'язані з Кримом, сталися у житті українського президента за рік – у галереї Крим.Реалії.
1
«Пане Путін, це Ваша агресія, а не громадянська війна в Україні. І це не громадянська війна в Криму, а ваші солдати, які окупували мою країну. І це не громадянська війна в Сирії, це ваше бомбардування цивільного населення в Сирії. І це демонстрація того, що ми живемо з Росією в паралельних світах», – Петро Порошенко. Прес-центр Мюнхенської конференції з питань безпеки. Мюнхен, Німеччина, 13 лютого 2016 року
2
Юрій Солошенко і Геннадій Афанасьєв, колишні ув'язнені в Росії, обіймаються на борту українського літака ЗСУ на шляху в Україну. 14 червня 2016 року
3
Зустріч президента України Петра Порошенка зі звільненими з російської в'язниці Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком.
4
Літак з Геннадієм Афанасьєвим і Юрієм Солошенком приземлився у аеропорту «Бориспіль». Їх відразу повезли до лікарні. Київ, Україна, 14 червня 2016 року
5
Петро Порошенко і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на відкритті виставки «Золото нації. Наближення» у Second Floor Art Center. Київ, Україна, 17 травня 2016 року
6
Петро Порошенко під час зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. «Однією з основних тем переговорів з керівництвом Туреччини було питання захисту прав кримських татар і координація спільних дій щодо повернення суверенітету України над Кримським півостровом», – Петро Порошенко. Анкара, Туреччина, 9 березня 2016 року
7
Петро Порошенко присвоїв співачці Джамалі, переможцю конкурсу «Євробачення», почесне звання «Народна артистка України». Київ, 16 травня 2016 року
9
Петро Порошенко і його дружина Марина запросили на сольний концерт Джамали в Києві учасників АТО і дітей з інвалідністю. 24 травня 2016 року