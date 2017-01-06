Півтора місяця волонтери Черкаського відділення мережі людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, власноруч створювали іграшки, аби заробити гроші на подарунки для ВІЛ-інфікованих діток, малозабезпечених, сиріт та пацієнтів дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру. Хенд-мейд продавали через інтернет та на різноманітних фестивалях і ярмарках. Вітати малечу волонтери продовжують до Різдва. Одними подарунками не обмежуються – для діток організовують святкові заходи. Після свят закривати «Майстерню веселих ельфів» черкащанки не збираються. Адже допомагати таким дітлахам планують і надалі.