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06 січня 2017, Київ 18:07
Відео

У Черкасах «Майстерня веселих ельфів» виконує бажання малечі (відео)

У Черкасах «Майстерня веселих ельфів» виконує бажання малечі (відео)
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Півтора місяця волонтери Черкаського відділення мережі людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, власноруч створювали іграшки, аби заробити гроші на подарунки для ВІЛ-інфікованих діток, малозабезпечених, сиріт та пацієнтів дитячого відділення протитуберкульозного диспансеру. Хенд-мейд продавали через інтернет та на різноманітних фестивалях і ярмарках. Вітати малечу волонтери продовжують до Різдва. Одними подарунками не обмежуються – для діток організовують святкові заходи. Після свят закривати «Майстерню веселих ельфів» черкащанки не збираються. Адже допомагати таким дітлахам планують і надалі.

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