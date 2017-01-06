(Друкуємо мовою оригіналу)

Сепаратисты готовят ужесточение «режима» в части работы с молодежью. Свидетельство этого – вчерашнее видео допроса 16-летней дончанки. Так считают эксперты. 2 января уроженку Донецка Валерию Мазуренко задержали и провели «допрос» представители группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической. Причина задержания – в том, что девушка пыталась провезти на оккупированную территорию стикеры с символикой украинского батальона «Азов». Однако уже через 3 дня девушка была на свободе и выложила в соцсети фото и видео, на котором опровергает все, что сказала на «допросе». В «Азове» заявляют, что этот тинэйджер не имеет к ним никакого отношения.

В сети появилось видео, на котором 16-летняя Валерия Мазуренко дает «признательные показания» на «допросе» у сепаратистов. Допрос происходит 2 января после того, как девушку задержали на КПВВ «Гнутово» с несколькими стикерами с символикой «Азова». Вот часть допроса:

«Вопрос: почему ты их (стикеры с символикой «Азов» – ред.) прятала? Ответ: потому что их нельзя провозить. Вопрос: То есть ты осознанно провозила то, что нельзя. А с какой целью? Ответ: чтобы их сфотографировать на «Донбасс-Арене». Вопрос: какое ты имеешь отношение к батальону «Азов»? Ответ: там служат мои друзья, стикеры мне передавала девочка из Донецка по имени Лена. Вопрос: она также поддерживает отношения с «Азов»? Ответ: да».

В сети выложены и фотографии Валерии Мазуренко с представителями движения «Азов». В частности, с экс-командиром батальона, ныне народным депутатом Андреем Билецким. Однако пресс-секретарь движения «Азов» Марьяна Хомерики отрицает какую-либо связь организации с этой девушкой.

«По поводу фотографий мы не комментируем, поскольку эту особу мы не знаем. Эта девушка не имеет никакого отношения к движению «Азов», не несла службу и не была в рядах гражданского корпуса «Азов» или партии «Национальный корпус». Ту символику, которую она показывала, ее можно напечатать и самим, она в свободном доступе в интернете. Это – напечатанные картинки, сделанные в виде стикеров», – заявила Марьяна Хомерики.

«Меня задержали потому, что у меня был «запрет» на въезд»

Уже через 3 дня в видео, выложенном в собственном аккаунте в соцсети, Валерия Мазуренко заявила, что все показания дала для того, чтобы ее освободили. Валерия считает, что девушке, которую она назвала в признании, она не навредила.

«Я вела себя довольно спокойно. Меня задержали не потому, что я провозила стикеры, а потому, что у меня был «запрет» на въезд – «сторожок». Они заставляли говорить много чего в обмен на свободу. Думаю, что я там сдала Лену, но они следили за мной более года, и о стикерах, и о Лене знали», – заявила Валерия Мазуренко в ролике на своем аккаунте.

«В феврале мы увидим у боевиков «закон» по противодействию проукраинским настроениям у молодежи»

Сепаратисты даже не упомянули об этом случае на своих ресурсах, и это очень подозрительно, считает эксперт по информационной безопасности Вячеслав Гусаров, хотя пропаганда на оккупированных территориях организована на высоком уровне. Люди даже в беседах в обычном райотделе ведут себя гораздо более сдержанно, не говоря уже о допросах у боевиков, замечает эксперт, а здесь девушка ведет себя слишком фривольно. Этот псевдодопрос может быть вбросом и подготовкой к усилению идеологического давления на молодежь, считает Вячеслав Гусаров.

«Просто щелчком пальцев этого улыбающегося человека с накрашенными ресницами можно засадить за решетку, буквально через минуту. Человек это понимает и продолжает улыбаться, кривляться и играть на камеру. Вы посчитайте, сколько раз она поправляет волосы в своем клипе. После такого случая, я думаю, в феврале месяце мы увидим какой-либо «закон» или «инструкцию» по противодействию проукраинским настроениям в молодежной среде, назовем пока это так».

В группировке «ДНР» задерживают подростков и обвиняют в «терроризме»

Боевики уже отпускали людей на свободу в обмен на признательные ролики, рассказывает правозащитник Александра Матвийчук. Например, беременную Дарину Соколову держали 41 день, пока она не призналась в том, что она «снайпер» батальона «Торнадо». Валерия Мазуренко легко отделалась, но девушке Лене, на которую она указала при допросе, может грозить опасность, считает Александра Матвийчук: «Я могу с сарказмом говорить и смеяться над «блестящей» спецоперацией незаконных вооруженных формирований, которые обезвредили детей, которые фотографировали стикеры на фоне «Донбасс-Арены», но это не смешно. Ведь за найденные у тебя стикеры неизвестно что может произойти. Откровенно говоря, я обеспокоена судьбой школьницы Лены, которую героиня упоминает на видео».

Это – не первое задержание несовершеннолетних сепаратистами. Ранее в группировке «ДНР» нескольких подростков арестовали и обвинили в подготовке серии «терактов» в Ясиноватой, также в «ЛНР» задержали группу подростков-болельщиков ФК «Заря». Их сепаратисты посчитали подразделением полка «Азов».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)