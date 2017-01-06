Закарпаття передало естафету Одещині: з наслідками негоди вийшли боротись і волонтери

Різдвяна стихія вирує в частині України. Якщо напередодні із негодою боролися на Закарпатті, то 6 січня Одеса та Миколаїв рятуються від снігової навали. Саме на півдні синоптики обіцяють найбільше снігу в наступні кілька днів. Через снігові замети там вже обмежують рух транспорту, а подекуди навіть забороняють взагалі. А от схід України снігові буревії обійдуть стороною, втім, на лінії розмежування на Донбасі готуються до можливої негоди. Адже різкі погодні зміни стають дедалі контрастнішими та раптовими. Фахівці пов’язують це саме із глобальним потеплінням.

На заході України негода вщухає, а от Одещина та Миколаївщина заступають на боротьбу із сніговою стихією. За звітом Державної служби з надзвичайних ситуацій, цього тижня за період снігопадів на Закарпатті зійшло чотири лавини, було відбуксовано із заметів 140 автомобілів і врятовано понад 200 людей. Втім, у Львівській області не обійшлося без трагічних випадків – чотири людини загинули через переохолодження.

До 9 січня низькі температури – до мінус 20 і нижче – триматимуться в частині країни, а південь України засипатиме снігом.

«Це не закінчення, зрозуміло. Протягом 6-7 січня ускладнення погодних умов ми очікуємо в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській областях. Це сильні снігопади, хуртовини, снігові замети. Найбільша кількість опадів випаде на Одещині та у Миколаївській області», – зазначив Микола Кульбіда, директор Гідрометцентру України.

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Ставчук: різкі зміни погоди – наслідки глобального потепління

Якщо брати середні температури, то зими в Україні стають дедалі теплішими. Та от такі контрастні і різкі зміни погоди як зараз – раптові буревії, надмірна кількість опадів – є результатом впливу глобального потепління, зазначає експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру Ірина Ставчук.

Все більше спостерігається аномальних різких коливань: теплі хвилі влітку, або аномальні низькі температури взимку

«Все більше спостерігається аномальних різких коливань: теплі хвилі влітку, або аномальні низькі температури взимку. З опадами також: може бути тривалий час відсутність опадів, а потім за один-два дні випадає місячна або двомісячна норма опадів. Збільшення проявів таких аномальних явищ і є проявами глобальної зміни клімату, яка відбувається. Ті прояви, які ми маємо зараз, вони не є для планети і людства катастрофічними. Найстрашніше – це те, що відбуватиметься в майбутньому, якщо люди не будуть скорочувати викиди парникових газів», – зазначає експерт.

Тенденція до переходу на енергозберігаючі і екологічні технології є, як у провідних країнах, так і в Україні, зауважує Ірина Ставчук.

Як рятуватимуться від холодів на передовій

На Луганщині і Донеччині на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вже облаштовані пункти обігріву. Це стандартні військові намети

Схід України, за прогнозами, негода омине, лише можлива ожеледь та обледеніння на дротах електромереж. Втім, на контрольно-пропускних пунктах на Донеччині та Луганщині вже працюють пункти обігріву, зазначає Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби. Протягом 6 січня такі пункти мають з’явитися і на адміністративному кордоні із тимчасово окупованим Кримом, зауважує він.

«На Луганщині і Донеччині на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вже облаштовані пункти обігріву. Вони були розгорнуті ще наприкінці грудня і зараз успішно функціонують. Це стандартні військові намети. Близько 20-25 осіб можуть перебувати в них одночасно без того, щоб створювати один одному проблеми. Також там є ковдри та засоби обігріву», – наголошують у Держприкордонслужбі.

На передовій поки не відчули таких холодів, як в решті країни. Леонід Матюхін, речник прес-центру АТО, каже, що погодні умови неабияк впливають на ведення бойових дій, втім, кількість обстрілів від цього не зменшується. Він зазначає, що до холодів на фронті підготувались.

В першу чергу вдягають тих, хто на передовій. Ті хлопці, які мають нову форму, поки що лише позитивні відгуки надають

«Не перший день наші хлопці на передовій і не перший місяць. Всі приготувались. І зараз триває перевдягання у нову форму. В першу чергу вдягають тих, хто на передовій. Ті хлопці, які мають цю нову форму, поки що лише позитивні відгуки надають», – зауважує речник прес-центру АТО.

Одещина: перекриті дороги, знеструмлення та рятувальники-добровольці

На півдні України рух дорогами Одеської та Миколаївської областей обмежений через замети для великогабаритного транспорту.

​Ускладнені виїзди з міста через вантажівки, є випадки серйозних ДТП, на деяких напрямках поліція тимчасово повністю перекриває рух для всіх автомобілів.

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На Одещині снігова стихія розгорнулась найпотужніше. За повідомленням міської адміністрації Одеси, понад чотири тисячі комунальників виведено для боротьби з наслідками стихії і понад 100 одиниць техніки. Чергування відбуватиметься в цілодобовому режимі, раніше повідомляли в одеській адміністрації.

Як зауважують рятувальники, у випадку рясного снігопаду робота техніки часто є безрезультатною і треба дочекатися коли стихія вщухне. Втім, одесити пильно стежать за тим, чи ефективно працюють комунальники і діляться своїми спостереженнями у соцмережах.

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На допомогу містянам вже не вперше у період негоди приходять волонтери. Автомайдан-Одеса оголосив, що безплатно допомагає всім, хто потрапив у біду на засніжених дорогах і вдень, і вночі. Олександр, представник Автомайдану, зазначає, що комунальники не встигають долати наслідки стихії і викликів настільки багато, що не вистачає ресурсів вчасно реагувати. Поступають з усіх районів міста, часто пов’язані із застряванням автомобілів. Та погіршання погодних умов ще попереду, зазначає Олександр.

«П’ять машин саме від організації нашої, але ще є 10-15 машин, які приєднались до нас для допомоги людям. Це і ті люди, які готують та розвозять чай тим, хто застряг на дорозі і їм ніхто не може поки допомогти, і ті машини, які їздять і дістають із заметів решту. Це як маленькі, так і великі автівки, сьогодні вже і фуру витягали», – розповів Радіо Свобода учасник служби порятунку Автомайдану.

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До порятунку одеситів долучились підприємці, а також рятувальники на квадроциклах.

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В Одеській області працюють над відновленням електропостачання більше ніж до 40 населених пунктів.

На 7 січня на півдні України стихія продовжить вирувати, засипати снігом із сильним штормовим вітром.