Одинадцять школярів із Покровська Донецької і області і Дніпра, чиї батьки є учасниками АТО, проводять це Різдво у Львові. Їх супроводжує військовослужбовець зі своєю дружиною. А запросив гостей відпочити у Львові місцевий центр надання послуг учасникам бойових дій. Гості зі Сходу Святий вечір провели разом із монахами-редемптористами, відвідали історичне містечко Жовкву, побували у замках Львівщини, побачили пам’ятки архітектури Львова, подивились театральні вистави, а також покатались на львівській ковзанці. Найбільше вони мріють, щоб був мир і спокій у країні, щоб їхні тати повернулись додому і були разом з ними. Гості зізналися, що відпочинок на Різдво у Львові допоміг трішки відпочити від буднів і отримати святковий настрій. Вже 8 січня зранку вони повертаються додому.