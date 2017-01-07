Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
07 січня 2017, Київ 19:47
Відео

Діти учасників АТО відпочивають на Різдво у Львові (відео)

Діти учасників АТО відпочивають на Різдво у Львові (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:59
0:00:00 /0:01:59
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Одинадцять школярів із Покровська Донецької і області і Дніпра, чиї батьки є учасниками АТО, проводять це Різдво у Львові. Їх супроводжує військовослужбовець зі своєю дружиною. А запросив гостей відпочити у Львові місцевий центр надання послуг учасникам бойових дій. Гості зі Сходу Святий вечір провели разом із монахами-редемптористами, відвідали історичне містечко Жовкву, побували у замках Львівщини, побачили пам’ятки архітектури Львова, подивились театральні вистави, а також покатались на львівській ковзанці. Найбільше вони мріють, щоб був мир і спокій у країні, щоб їхні тати повернулись додому і були разом з ними. Гості зізналися, що відпочинок на Різдво у Львові допоміг трішки відпочити від буднів і отримати святковий настрій. Вже 8 січня зранку вони повертаються додому.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG