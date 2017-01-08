Водії-активісти евакуювали породіллю із засніженого села на Одещині

Під час снігопадів людей звільняють із заметів не лише рятувальники, а і громадські активісти. Так, на Одещині автомобілісти «Автомайдану» допомогли дістатися до пологового будинку 18-літній породіллі із засніженого села на Одещині, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Дівчина Яна мешкає в селі Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області (понад 100 км від обласного центру). На 32-му тижні вагітності у неї почалися пологи. Водії з організації «Автомайдан Одеса» поїхали до неї на трьох позашляховиках. Їхню дорогу координував місцевий фельдшер. В неділю (8 січня) вночі породіллю привезли до обласного пологового будинку в Одесі і передали під нагляд лікарів.

У зв’язку зі складними погодними умовами (рясними опадами, заметіллю, морозами) з 6 січня на Одещині заборонений рух транспорту на майже всіх автотрасах державного та місцевого значення, за винятком доріг М-05 Київ-Одеса і М-28 «Одесса-Южний». Приміські автобусні маршрути тимчасово не працюють.

Очищення автошляхів регіону від снігу та заметів триває. За інформацією прес-служби Одеської обласної державної адміністрації, станом на 8 січня до робіт залучені загалом 297 одиниць техніки, включаючи кілька військових інженерних машин (БАТ), які перебувають на балансі Міністерства оборони та ДСНС. За три доби представники Служби автомобільних доріг і регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнили з заметів майже 900 одиниць автотранспорту.