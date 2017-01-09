Радіо Свобода Daily: патріарх Філарет запевняє, що буде єдина Помісна церква

Доброго ранку! Для початку трохи спогадів цьогорічного Різдва.

У столиці зібралися на Різдвяну ходу із зірками. У Харкові тим часом курсував «Різдвяний трамвай», а в окупованого Криму в Ялті Різдво відзначили народними гуляннями. До вашої уваги також яскрава галерея з розповіддю про Закарпатський вертеп. Тут Вам і «Дід», і «бетлегемщики».

При температурі мінус 27 на висоті п’ятиповерхового будинку, у вже нахиленій від постійних обстрілів танками диспетчерській вежі Донецького аеропорту – так два роки тому зустрічали Різдво «кіборги»-добровольці. Як це було, розповів Радіо Свобода їхній командир, тоді заступник командира другого гранатометного взводу роти вогневої підтримки 80-ї бригади, Микола Миньо.

«Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Тому, що буде держава. Процес об’єднання вже почався», – наголосив в ефірі Радіо Свобода глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Про Бога, Україну і війну устами Філарета читайте за лінком.

Поспілкувалось Радіо Свобода і з протоієреєм УПЦ Київського патріархату Сергієм Дмитрієвим. Ім’я цього священнослужителя стало відомим широкому загалу влітку 2014 року, коли отець Сергій заявив про вихід із УПЦ Московського патріархату і перехід під юрисдикцію Київського патріархату. Пізніше він служив капеланом у 30-й бригаді Збройних сил України, а нині опікується питаннями соціального служіння церкви. Ми перейшли до Київського патріархату через антиукраїнську позицію багатьох священиків УПЦ (МП), пояснив він.

А тепер до «несвяткових» новин.

Поки на Донбасі українці захищають українську землю від наступу «русского мира», група народних депутатів наполегливо намагається просувати «русский мир» вглиб України, зазначає професор Лариса Масенко у свої статті «Ініціатива депутатів «Опоблоку». Захист російської чи наступ на українську мову?» Так, пише мовознавець, народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Євген Балицький зареєстрував у Верховній Раді законопроект про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації і захисту російської мови. Голосування по законопроекту заплановано на початок цього року.

Печерський райсуд Києва дозволив затримати колишнього президента України Віктора Януковича у справі про незаконне позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Олександра Драбинка. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у цьому рішенні Янукович названий «підозрюваним уродженцем міста Єнакієве Донецької області».

У столиці Ізраїлю, Єрусалимі, вантажівка в'їхала в натовп пішоходів, поранивши щонайменше 15 людей. За уточненими даними, машина протаранила групу ізраїльських військовослужбовців. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нападник був палестинцем, прихильником радикального угруповання «Ісламська держава».

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін доправлений у колонію №5 в місті Рубцовськ Алтайського краю. Він подзвонив своїй дружині Анастасії Зотовій і розповів про те, як його етапували до виправної установи. Раніше про його місце перебування не було нічого відомо.

Новообраний президент США Дональд Трамп «прийняв той факт, що Росія та інші суб’єкти були залучені у кібератаки». Про це заявив майбутній голова його адміністрації Райнс Прібус. Разом з тим Трамп зазначив, що після його вступу на посаду Росія більше поважатиме Сполучені Штати, ніж це є зараз. «Мати добрі відносини з Росією – це хороша річ. Лише дурні можуть вважати, що це погано! У нас достатньо проблем в усьому світі без ще однієї», – написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter.

Президент Росії Володимир Путін культивує образ царя, однак є людина, нехай вона померла майже сто років тому, яка заважає йому повною мірою стати схожим на всесильних правителів минулого, вважає журналіст Стів Ґуттерман. За допомогою експертів він спробував оцінити, чи поховає Путін Леніна цього року, в соту річницю більшовицького перевороту.

Не культивуйте «царів», кожен очільник має відчувати силу народу!

Ваше Радіо Свобода Daily