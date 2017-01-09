Хакерські напади сталися через грубу недбалість Демократичного національного комітету – Трамп

Новообраний президент Дональд Трамп у середу проведе свою першу прес-конференцію від часу перемоги на виборах у листопаді. Про це він оголосив у свій звичний спосіб – у мережі мікроблогів Twitter. Очікується, що головним питанням, на яке доведеться відповідати 45-му президенту, стане питання російського втручання у президентські перегони.

У п’ятницю Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс були поінформовані керівниками трьох головних розвідувальних агентств США відносно їх звіту про хакерські напади Росії на США. Трамп, який відкрито критику американську розвідку, цього разу простягнув пальмову гілку – назвав брифінг «конструктивною зустріччю та бесідою».

Відтак, через кілька годин був розсекречений сам звіт.

«Російський президент Володимир Путін наказав провести у 2016 році операцію, направлену проти американських виборів. Для того, щоб підірвати довіру суспільства до демократичного процесу у США, дискредитувати держсекретаря Клінтон та зашкодити її шансам на перемогу. Ми дійшли висновків, що президент Путін та його уряд сприяли перемозі новообраного президента», – ідеться у звіті. ЦРУ та ФБР додають – вони мають «високу впевненість у свої висновках».

Реакція Дональда Трампа не забарилася. Ще в п’ятницю ввечері він звинуватив самих демократів у то му, що їх взламали.

«Через грубу халатність з боку Демократичного національного комітету статися хакерські напади. Республіканський національний комітет мав сильний захист», – наголосив Трамп.

Відтак, в суботу новобраний президент продовжив критикувати розвідку та захищати легітимність своєї перемоги.

Нема абсолютно ніяких доказів, що хакерські атаки вплинули на результати виборів. Ніхто не торкався машин для підрахунку голосів

«Розвідка сказала абсолютно чітко – нема абсолютно ніяких доказів, що хакерські атаки вплинули на результати виборів. Ніхто не торкався машин для підрахунку голосів», – додав він.

«Єдина причина того, що ми обговорюємо злам погано захищеного сервера Демократичного національного комітету – це тому, що поразка демократів настільки велика, що їм соромно», – вважає Трамп.

Водночас, майбутній голова адміністрації новобраного президента Рейнс Прібас в інтерв’ю телеканалу Фокс Ньюз заявив – «Я думаю, він (Дональд Трамп) приймає висновки розвідки.

Чинний президент Барак Обама, який отримав цей звіт ще у четвер, на день раніше, з висновками розвідки погоджується.

«Дивіться, я думаю, правда у тому, що Росія мала на меті втрутитись і вона втрутилась. Я буду з вами відвертий – мене дуже непокоїть, скільки коментарів ми бачимо з боку республіканців, учених мужів та коментаторів на кабельному телебаченні, які, схоже, мають більше довіри до Володимира Путіна, ніж до своїх співвітчизників-американців, тільки тому що вони є демократами. Не має так бути», – вказує Обама.

Ми повинні нагадати одне одному – ми в одній команді. Володимир Путін – не в нашій команді

Президент нагадав американцям – незалежно від партійної приналежності, всі вони в одному човні: «Я сказав це відразу після виборів, ми повинні нагадати одне одному – ми в одній команді. Володимир Путін – не в нашій команді».

Ще до появи останнього звіту розвідки новообраний президент Дональд Трамп неодноразово говорив, що не має довіри до американської розвідки та заявляв, що знає більше, ніж розвідка. Абсолютно неприпустимими для президента назвав такі заяви в інтерв’ю каналу «Фокс Ньюз» віце-президент Байден: «Щоб президент не мав довіри, не бути готовим вислухати величезну кількість розвідувальних агентств – від оборонних відомств до ЦРУ – це просто безглуздя. Це безглуздя».

Чи дослухається Дональд Трамп до критики нинішніх перших осіб країни, американці дізнаються під час його першої прес-конференції з часу обрання на посаду президента.

Впливові сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем в інтерв’ю програмі телеканалу Ен-Бі-Сі «Зустріч з пресою» закликали новообраного президента покарати Росію у зв’язку з висновками американської розвідки. Сенатори кажуть, що розвідка надала переконливі докази того, що Путін намагався вплинути на вибори.