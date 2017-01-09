Обама каже, що він «недооцінив» вплив російського втручання у вибори

Президент США Барак Обама після висновку розвідки США, що Росія втрутилася в президентські вибори, заявив, що він «недооцінив» вплив кампанії з дезінформації і хакерських зламів комп’ютерів на демократію.

У програмі на американському телеканалі ABC Барак Обама заявив, що він не думає, що недооцінив президента Росії Володимира Путіна, який за даними розвідувального співтовариства США замовив кампанію, щоб підірвати американську систему демократичних виборів, а також дискредитувати суперника обраного президента Дональда Трампа колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон.

Обама зауважив: «Я думаю, що я недооцінив ступінь, який у цьому новому інформаційному столітті можливий для дезінформації, для кібер-зламів і так далі, щоб впливати на наші відкриті суспільства, наші відкриті системи, втручатися в наші демократичні практики шляхами, які, я вважаю, прискорюються».

Він сказав, що оприлюднив скорочену версію доповіді американської розвідки стосовно російських кібер-втручань «аби переконатися, що ми розуміємо, що це є те, що Путін робить протягом досить довгого часу в Європі, спочатку в колишніх державах-сателітах, де є багато російськомовних, але все більше і більше в західних демократіях».

Розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що Росія зламала тисячі електронних листів голови кампанії Гілларі Клінтон Джона Подести і оприлюднила їх за посередництвом сайту WikiLeaks за місяць до виборів у США.

У доповіді не було оцінки, чи змінило це результат виборів. Це новообраний президент Дональд Трамп зазначив у серії твітів після отримання брифінгу розвідки.

Він також написав: «Через грубу недбалість з боку Демократичного національного комітету сталися хакерські напади. Республіканський національний комітет мав сильний захист».

Обама застеріг від занадто тісних відносин з Москвою.

«Одна з речей, що мене турбує, є кількість коментарів, які останнім часом ми бачили з боку республіканців або вчених та коментаторів на кабельному телебаченні, котрі, схоже, мають більше довіри до Володимира Путіна, ніж до своїх співвітчизників-американців, тільки тому, що вони є демократами. Не має так бути», – наголосив Обама.

Президент Обама додав: «Ми повинні нагадати собі, що ми знаходимося в одній команді. Володимир Путін – не в нашій команді. Якщо ми дійдемо до моменту, коли люди в цій країні відчуватимуть більшу спорідненість з лідером, який є противником, і бачить США і наш спосіб життя, як загрозу для нього, то ми будемо мати більші проблем, ніж просто кібер-хакерство».

Обама зустрічався з Трампом віч-на-віч незабаром після виборів і говорив з ним кілька разів.

«Головне, що я намагався сказати, це те, що є різниця між керівництвом і виборчою кампанією, – сказав Обама. – Він повинен цінувати, те що, як тільки ви входите в цей кабінет після складання присяги, ви тепер на чолі найбільшої організації на Землі».

Обама сказав, що він розмовляв з обраним президентом про довіру до спецслужб США.

«Коли я говорив з ним про нашу розвідку, я сказав йому, що бувають часи, коли у вас є сирі розвідувальні дані, які надходять, і з мого досвіду протягом восьми років, розвідка вміє казати: «Дивіться, ми не можемо з упевненістю сказати, що це означає».

Але Обама додав: «Будуть часи, коли єдиним способом зробити правильне рішення, це коли буде впевненість в тому, що цей процес працює. І люди, яких ви зробили відповідальними за це, дають вам свої найкращі оцінки».

Обама сказав, що він також говорив з Трампом про його схильність до поширення повідомлень через Твіттер.