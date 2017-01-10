Порошенко є батьком судової реформи, і склад Верховного суду оновлять – експерт

У березні 2017 року в Україні оновлять склад Верховного суду. В цьому запевняє конкурсна комісія, яка розглядає кандидатури сотень претендентів на служителів Феміди. Хоча не всі фахівці поділяють оптимізм комісії. Водночас експерт Олександр Євсєєв констатує: оскільки судова реформа була ініційована президентом Петром Порошенком, то він має дотриматися обіцянки.

До участі в конкурсі на посади суддів Верховного суду Вища кваліфікаційна комісія допустила 653 кандидати. Кожен третій – людина з-поза системи: адвокат або науковець, звітує голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков. За його словами, нині на одну вакансію претендує шестеро кандидатів.

Найбільшим попитом серед кандидатів користуються Касаційний кримінальний та цивільний суди. Натомість менше заявок надійшло до Касаційного господарського та адміністративного суду – майбутні складові Верховного Суду.

«Вперше відбувається відкритий конкурс. Вперше в історії України і, мабуть, на пострадянському просторі у нас не тільки судді можуть претендувати на посадці судді Верховного суду, але також і адвокати, й науковці», – зазначає Козьяков.

Нинішній конкурс є «випробувальним», аби перевірити наскільки виправдовує себе конкурсна система, каже голова комісії. Тому цього року зможуть розпочати роботу не 200 суддів, як це визначено законом, а близько 120. Однак цієї кількості вистачить, аби повноцінно працювати, запевняє Козьяков.

Ми вперше це робимо і ми повинні отримати досвід

«Ми вперше це робимо і ми повинні отримати досвід. Буде другий етап – ми не будемо його затягувати. Ми не будемо на 2020 рік відкладати, тому що багато справ звалиться на суддів, особливо першої когорти, яка ввійде. За деякими припущеннями, близько 40 тисяч нерозглянутих справ зараз знаходяться у Вищих спеціалізованих судах, та й у самому Верховному суді, який зараз діє, є нерозглянуті справи», – розповідає Козьяков.

У Верховному суді продовжує справу побратимів – кандидат

Олександр Мамалуй – один із кандидатів на посаду судді Верховного суду. Він 16 років працює у Господарському суді Харківської області. У 2014 боронив Донецький аеропорт, також воював снайпером у ЗСУ.

Каже: служити Феміді йому не бракує ані досвіду, ані сил, ані довіри. Мамалуй одразу заявляє – відмовляєтеся від «броні від призиву», і якщо потрібно буде йти на фронт – готовий.

Посада судді Верховного Суду дає можливість впливати на усю судову систему

«Посада судді Верховного Суду дає можливість впливати на усю судову систему, коли від твоїх рішень і рішень твоїх колег залежить те, що буде відбуватися далі в усій системі судоустрою. Це велика відповідальність. І я хотів би у цьому брати участь. Я на війні був і багато людей там втратив. Вони загинули, щоб ця країна була і щоб вона стала кращою. Думаю, що Верховний суд – це те місце, де я зможу зробити для цього більше, продовжити те, заради чого загинули мої браття», – говорить Мамалуй.

У конкурсній комісії очікують, що новий склад Верховного суду буде сформований до кінця березня 2017 року.

У 2017 склад суду буде сформований

Втім, експерт з реформування судової системи Українського інституту майбутнього Олександр Євсєєв зауважує, що питання, коли Верховний суд запрацює – лишається відкритим. Він зазначає: якщо ж запуск роботи і затягнеться, то не критично. Однак прогнозує, що швидше за все у 2017 році суд таки буде сформований і почне роботу. На думку Євсєєва, у влади немає інтересу затягувати цей процес.

Сил, зацікавлених у зриві конкурсного відбору, на сьогодні немає

«Оскільки судова реформа була ініційована президентом Порошенком, якщо Порошенко є батьком, якщо завгодно, судової реформи і його Адміністрація. То навряд чи вони ставитимуть під загрозу той пункт своєї програми, який сьогодні вони вважають ключовим. Усі політичні діячі прекрасно розуміють, що краще жити з тим Верховним судом, який не зовсім задовольняє, ніж взагалі без нього. Тому сил, зацікавлених у зриві конкурсного відбору, на сьогодні немає», – каже експерт і додає, що не бере до уваги Опозиційний блок.

Натомість зауважує, що нові судді, передусім науковці й адвокати, зіштовхнуться з низкою проблем: від браку досвіду у написанні судових рішень до безпрецедентного навантаження протягом першого року роботи.

Оновлення Верховного суду є важливим тому, що він очолює всю судову вертикаль, окрім Конституційного суду, і може зламати будь-яке «рішення» нижчої інстанції, пояснює експерт.

Експерти кажуть, що поки конкурс відбується відповідно до очікувань громадянського суспільства. За їхніми словами, досі комісія демонструвала неупередженість.

Нові-старі судді

Журналіст проекту Радіо Свобода програми розслідування «Схеми» Сергій Андрушко поцікавився результатами роботи Вищої кваліфікаційної комісії, яка була сформована після Майдану. Серед переатестованих журналіст знайшов прізвища суддів, до яких комісія мала чимало запитань, однак їм вдалося успішно пройти переатестацію.

Зокрема, суддя Дмитро Гаращенко раніше фігурував у справі з хабарем. Однак сам суддя заперечує цей факт.

Під час співбесіди суддя інформував, що слідством не було з’ясовано, хто кому давав гроші. «Не було встановлено, чи я надавав хабар, чи надавали мені», – розповів членам комісії суддя.

Колегія комісії спочатку призначила додаткову перевірку цього судді, а пізніше ухвалила рішення, що суддя Гаращенко здатен здійснювати правосуддя. Нині Дмитро Гаращенко став кандидатом на посаду судді Верховного суду України.

Навіть 5% нових суддів – успіх

Сама можливість перезавантажити Верховний суд – значне досягнення для українського суспільства, а також визнання владою значного корупційного ризику у судовій системі, вважає експерт Центу політико-правових реформ Юлія Кириченко. Навіть якщо Верховний суд у 2017 році оновиться на 5% – це вже буде успіхом, додає експерт.

Ми очікуємо, що 2017 рік дасть всій судовій владі сигнал, що можливе формування незалежного суду

«Тому я не очікую, що більш ніж 10% науковців і адвокатів пройдуть в ці палати, але 100%, що будуть люди з поза системи. Навіть якщо їх буде 5% – це буде великим досягненням. Ми очікуємо, що 2017 рік стане проривним, ми очікуємо, що саме 2017 рік дасть всій судовій владі, апеляційній інстанції, першій інстанції сигнал, що можливе переформатування і формування незалежного суду», – зазначає Кириченко.

«100% ми бачимо, що політична воля на переформатування Верховного суду є. Чи є політична воля на створення незалежного суду, я думаю, що тут 50 на 50», – додає Кириченко.

Те, що судді попереднього складу Верховного суду подалися на конкурс означає, що їхні декларації та знання будуть перевірені. Відтак, наступний склад буде іншим, зауважує експерт.