Какого числа украинцам праздновать Рождество, когда будет создана единая поместная церковь, за что следует пожалеть патриарха РПЦ Кирилла и чем грозит российское фундаментальное православие. Об этом в эфире «Донбасс.Реалии» рассказала религиовед, заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины Людмила Филипович.

По словам Филипович, дата празднования Рождества не является принципиальным моментом с точки зрения догм православия.

«Евангелие не упоминает нигде о дате рождения Иисуса, а все связано с астрономическими несоответствиями в календарях. Мы помним, что еще в Римской империи любое летосчисление начиналось с даты начала правления нового императора. И вот Юлианский календарь, по которому празднуют православные (кстати, не все). Такие страны, как Румыния и Греция уже давно перешли на Григорианский календарь. Это все условности. Или вот 1 января ‒ Новый год. Праздник привнесен Петром І, а теперь все ждут чуда в этот день и считают, что что-то должно коренным образом измениться в нашей жизни», ‒ говорит она.

Изменение даты отмечания Рождества напрямую зависит от изменения сознания украинцев, считает религиовед.

Изменение празднования Рождества на конец декабря... Я как православная христианка готова согласиться с такими изменениями. Это, приближает нас к идее евроинтеграции

«Не забывайте, что Россия ‒ это не весь православный мир. Если украинцы и согласятся принять изменение празднования Рождества на конец декабря, то только в силу изменения своего сознания. Конечно, нельзя силой заставить и человек будет всячески сопротивляться, если это будет принято без его согласия. Должен быть свободный выбор. Я как православная христианка готова согласиться с такими изменениями. Потому-что я понимаю, что это не божеское установление, это не священное предписание, это нигде не установлено в сакральных текстах. Это просто результат человеческого исчисления, а человек может ошибаться. Мне кажется, что естественно, что это будем делать со всеми христианами в один день. И это, естественно, приближает нас к идее евроинтеграции», ‒ считает Филипович.

Российское православие, по ее мнению, не пойдет на такой шаг.

Украинцы строят свой украинский мир. А можно, как в России, – бороться с «другим» миром

«Российская же православная церковь старается утвердить идентичность своей церкви. Но, знаете, ее можно утверждать по-разному. Как, например, украинцы, они строят свой украинский мир. А можно, как в России, – бороться с «другим» миром. Но думаю, что нужно заниматься развитием своих представлений, а не противостоянием с другими и их критикой. Думаю, в этом сила и моя, и тех украинцев, которые выступают за строительство тех ценностей и принципов, а не критику и неприятие других», – говорит Людмила Филипович.

На это все влияют не только религиозные, но и политические факторы. И касается это не только России, но и всех государств мира. Как христианских, так и тех, где доминируют другие религии, говорит Филипович.

В российской церкви не все так однолинейно. В самой церкви существует довольно сильная оппозиция к патриарху Кириллу. Причем не только «левая», но и «правая» оппозиция

«Но нужно понимать, что нельзя сегодня вести церковную политику отдельно от общей политики. И не только в России. А в российской церкви не все так однолинейно и так просто, как кажется на первый взгляд. В самой церкви существует довольно сильная оппозиция к патриарху Кириллу. Причем не только «левая», но и «правая» оппозиция, которая недовольна модернистскими политическими действиями, например, встреча с папой Римским. Можно сказать, что это православные фундаменталисты. Они бы хотели вернуть церковь в ситуацию ХVII-XVIII веков, когда существовала так называемая симфония между властью светской и духовной», – отмечает религиовед.

В Москве совсем непонятная ситуация. Поставили огромный памятник Киевскому князю Владимиру прямо возле Кремля. Но они-то понимают, что князь – Киевский

«В Украине совсем другая ситуация, – говорит Филипович. – У нас никогда не было царей и у нас всегда было несколько церквей, и не одна из них не могла назвать себя государственной. А в Москве совсем непонятная ситуация. Ведь они поставили огромный памятник Киевскому князю Владимиру прямо возле Кремля. Но они-то понимают, что князь – Киевский, а именно Москву они считают центром своей Вселенной. Но это неумение вписаться в историческую канву всегда было присуще имперским нациям. Но к чему это всегда приводило ‒ к распаду. И вот страшно, что будет после того, когда это произойдет. Какие надломы произойдут в сознании этих людей», ‒ считает она.

По ее мнению, не стоит демонизировать российского патриарха Кирилла. А его действия во многом продиктованы желанием властей иметь церковь в качестве абсолютно подконтрольного механизма.

Патриарху Кириллу сейчас очень не просто. Он же не может напрямую заявить государственному лидеру, что я не буду выполнять

«Патриарху Кириллу сейчас очень не просто. На первых же порах он был абсолютным модернистом. Он же считается учеником известного ленинградского митрополита Никодима, это сильное диссидентское движение в середине русского православия. И как он поменял и меняет свою позицию. Не постоянен в своих реакциях. Это человек, который постоянно балансирует между левыми и правыми. Его задача ясна ‒ сохранить церковь. Не превратить церковь в идеологически послушный инструмент государства. Но он же не может напрямую заявить государственному лидеру, что я не буду выполнять. Я думаю, что он не все сейчас контролирует, а многое пустил на самотек, рассчитывая, что самовоспроизводящаяся вера и религиозность людей позволят сохранить русское православие», ‒ считает Филипович.

По ее словам, создание украинской поместной православной церкви ‒ вопрос скорого времени и остается все меньше объективных факторов, которые стояли бы на пути у такого решения.

Сначала нужно определиться нам, с украинским православным, какую церковь мы хотим. Постепенно люди понимают необходимость объединения вокруг именно киевского православия

«Церковь получит признание, конечно. Все тенденции в этом направлении говорят об этом. Но сначала нужно определиться нам, с украинским православным, какую церковь мы хотим. Мы же понимаем прекрасно, что это не только 3 церкви: автокефальная, Киевский патриархат и Московский патриархат. Не просто же объединить в одной структуре разнородные элементы. Все равно эта борьба будет продолжаться. Но уже сейчас мы являемся свидетелями центростремительных тенденций. Постепенно люди понимают необходимость объединения вокруг именно киевского православия. И мы фиксируем эти переходы», ‒ констатирует Людмила Филипович.

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