Боротьба із пропагандою потребує превентивних ударів – американські експерти

Аналітики розвідувальної корпорації RAND закликають не розвінчувати окремі фейки російської пропаганди, а наносити превентивні удари по ній. Про це йдеться у доповіді «Брандспойт брехні» – модель російської пропаганди». Авторами доповіді виступили Крістофер Пол і Міріам Метьюз. На думку авторів, це дозволить успішно боротися із головними особливостями російської пропаганди – величезними обсягами дезінформації, швидкістю й постійним повторюванням, відсутністю логіки і байдужістю до реальності.

У доповіді «Брандспойт брехні» – модель російської пропаганди» автори визнають, що протистояти російській пропаганді – непросте завдання. Вирішити її шляхом заборони окремого ЗМІ чи зняття з онлайну окремого повідомлення неможливо.

«Величезний об’єм пропагандистських повідомлень і використання для їхньої трансляції багатьох каналів робить пропаганду не тільки ефективною, а також менш вразливою. Спростування потребує багатьох зусиль, отже, пропаганда може бути знівельована, лише якщо аудиторія отримає правдиву інформацію раніше, ніж брехню», – пишуть Пол і Метьюз.

​Психологи кажуть, що брехня й відсутність логіки є ефективними методами впливу і водночас не спрацює спростування й надання правдивих версій. Ще гірше, якщо після брехні минув певний час – людина не зможе пригадати, що є правдою, а що пропагандистською тезою. Тому автори вважають за потрібне діяти «на випередження», а саме: постійно попереджати про можливість дезінформації; повторювати спростування; надавати факти для розуміння ситуації, які знадобляться після того, як будуть спростовані брехливі тези.

«Пропагандисти отримують перевагу першого враження, яке важко змінити. Але якщо людина до цього вже отримала коректну інформацію, то дезінформація буде сприйматися слабше, сама буде виглядати спростуванням або новою версією», – говорять автори.

​Також, на їхню думку, важливо наводити приклади того, як російська пропаганда намагається маніпулювати аудиторією. Це може бути ефективніше, аніж спростовувати окремі фейки.

У крайньому випадку можна забороняти й штрафувати

Аналітики RAND визнають ефективність штрафів та інших адміністративних покарань для пропагандистів. Зокрема, наводять приклад британського регулятора Ofcom – у вересні 2015 року той наклав санкції на російський англомовний телеканал RT (раніше Russian Today) за трансляцію таких телепрограм, які вводять в оману глядачів. На думку Ofcom, RT порушив правила 14 разів за останні 10 років.

«Ще одна можливість – це боротися не з самою пропагандою, а з її наслідками. Якщо однією з цілей російської пропаганди є підрив бажання громадян країн НАТО протистояти російській агресії, то треба не спростовувати брехню, а підтримувати солідарність із тими, перед якими також стоїть ця загроза, нагадувати про міжнародні угоди, демонструвати єдність», – радять спеціалісти.

Головне – не дати пропагандистам можливості досягти їхніх цілей, а тому треба відволікати увагу аудиторії, підштовхувати їх у продуктивному напрямку, а не тільки вступати в полеміку з пропагандою. Заборону й відімкнення ЗМІ експерти RAND радять використовувати як засіб боротьби лише в останню чергу.

«Але якщо брандспойт із брехнею використовується в рамках активного протистояння або якщо зусилля контрпропаганди спрямовані на підвищення свого рівня, то тоді підрив можливостей пропагандистів вести мовлення може ослабити результати їхньої роботи», – підсумовують автори.

Повністю із доповіддю можна ознайомитися за посиланнями – англійською або російською мовами.

Як повідомляло Радіо Свобода раніше, російська пропаганда, на думку експертів RAND, повністю відірвана від реальності.